عضو کمیسیون عمران مجلس بر کارنامه متمایز بانک مسکن، صحه گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا، علیرضا نوین، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران مجلس دوازدهم، با حضور در برنامه «گفتگوی ویژه خبری» شبکه خبر که با موضوع «مسکنسازی؛ از تصویب قوانین تا صاحبخانه شدن مردم» روی آنتن رفت، به بررسی موانع و چالشهای تأمین مالی پروژههای ساخت مسکن و نقش شبکه بانکی پرداخت.
نوین با اشاره به پیگیریهای مجلس و کمیسیون عمران در خصوص عمل به تکالیف قانونی تسهیلاتدهی بخش مسکن گفت: متأسفانه بسیاری از بانکها به وظایف مصرح قانونی خود در حوزه پرداخت تسهیلات مسکن عمل نکردهاند و به دلیل این ترکفعل، دیوان محاسبات کشور نیز به این موضوع ورود پیدا کرده است.
وی در ادامه با تأکید بر نقش برجسته و همراهی بانک تخصصی بخش مسکن با سیاستهای حمایتی دولت و مجلس افزود: بر اساس محاسبات و آمارهای موجود، به غیر از بانک مسکن که به عنوان بانک تخصصی این حوزه بالای ۵۰ درصد به تکالیف و وظایف قانونی خود عمل کرده است، بقیه بانکها عملکردی زیر ۲۰ درصد داشتهاند.
عضو کمیسیون عمران مجلس دوازدهم در بخشی از سخنان خود در این ویژه برنامه که به بررسی چالشها و موانع پیشبرد طرح و توسعه مسکن کشور میپرداخت، بر لزوم همراهی شبکه بانکی و اجرای قانون جهش تولید مسکن تاکید کرد.
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