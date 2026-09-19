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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰

سطح ارتباطی در روستای «جتوط» دشتستان ارتقا یافت

سطح ارتباطی در روستای «جتوط» دشتستان ارتقا یافت

بوشهر-مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر گفت: پروژه ارتقای سایت همراه در روستای جتوط از توابع شهرستان دشتستان با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد تومان اجرا و به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، علی سملیان ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در تداوم اجرای طرح‌های راهبردی توسعه ارتباطات روستایی، سایت همراه در روستای جتوط از توابع شهرستان دشتستان به فناوری نسل چهارم (۴G) ارتقا یافت.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر افزود: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد تومان از محل اعتبارات طرح خدمات عمومی اجباری (USO) اجرا شده و با ارتقای آن، ۳۳۴ خانوار معادل هزار و ۱۴۳نفر از ساکنان منطقه از کیفیت بهینه مکالمه و اینترنت پرسرعت بهره‌مند شدند.

سملیان با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق روستایی اظهار کرد: ارتقای سایت‌های ارتباطی در روستاها، نقش مهمی در کاهش محرومیت‌ها و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه ساکنان مناطق دارد و تلاش ما بر این است که هیچ روستایی از این خدمات بی‌بهره نماند.

کد مطلب 6951470

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