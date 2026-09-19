کشف ۱۲ هزار لیتر سوخت قاچاق زیر بار مواد غذایی و شن

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله دهقان ظهر شنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان هنگام کنترل محورهای مواصلاتی به دو دستگاه تریلی حامل مواد غذایی و بار شن مشکوک شده و خودروها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی، در بازرسی از این دو تریلی، ۱۲ هزار لیتر فرآورده نفتی قاچاق را که زیر بار مواد غذایی و شن جاساز شده بود، کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی بیان کرد: در این رابطه دو دستگاه تریلی توقیف و دو متهم دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ دهقان بیان کرد: از شهروندان خواستاریم در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت غیرقانونی، مراتب را از طریق سامانه ۳۰۱۱۰ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.