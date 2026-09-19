اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در دورود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجتبی نوریان ظهر امروز شنبه در جمع خبرنگاران در سخنانی اظهار داشت: طرح ارتقای امنیت اجتماعی و پاکسازی نقاط آلوده و جرم‌خیز با هدف مقابله با مخلان نظم و امنیت اجتماعی و برخورد با عوامل ایجاد ناامنی، توسط مأموران انتظامی شهرستان دورود به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: مأموران انتظامی شهرستان دورود در جریان اجرای این طرح، با انجام اقدامات عملیاتی و انتظامی در نقاط هدف، موفق به شناسایی و دستگیری تعدادی از افراد تحت تعقیب قضائی و انتظامی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان دورود با اشاره به نتایج اجرای این طرح، عنوان کرد: در این عملیات، ۱۰ دستگاه خودرو و ۱۵ دستگاه موتورسیکلت توقیف و ۱۲ متهم تحت تعقیب قضائی و انتظامی نیز دستگیر شدند.

سرهنگ نوریان ادامه داد: همچنین در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، پنج سارق دستگیر و ۱۵ نفر از معتادان متجاهر نیز جمع‌آوری شدند.

وی با اشاره به کشفیات این طرح، گفت: در جریان عملیات مأموران انتظامی، هشت فقره انواع سرقت کشف و مقادیری از اموال مسروقه نیز شناسایی و کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان دورود با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی، مشارکت مردم را یکی از عوامل مؤثر در پیشگیری از وقوع جرائم و افزایش امنیت عمومی دانست و از شهروندان خواست هرگونه فعالیت مشکوک و موارد مرتبط با جرائم را در اسرع وقت به پلیس اطلاع دهند.

سرهنگ نوریان در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، مراتب را از طریق تماس با سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا موضوع در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.