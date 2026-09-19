دستگیری ۳ سارق به عنف منزل در گرمسار؛ ۱۰۰ میلیارد ریال طلا کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیدموسی حسینی پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی استان سمنان، با اشاره به شناسایی و دستگیری سه سارق به عنف منزل در شهرستان گرمسار، اظهار داشت: پلیس با اشراف اطلاعاتی و حضور به‌موقع، اجازه جولان به مجرمان و برهم‌زنندگان امنیت و آرامش مردم را نخواهد داد.

وی در تشریح جزئیات این خبر افزود: در پی وقوع دو فقره سرقت به عنف از منازل در شهرستان گرمسار، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی و کارآگاهان پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان سمنان ادامه داد: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی، بررسی‌های تخصصی و رصد تحرکات مجرمان، سرنخ‌های لازم را به دست آورده و موفق به شناسایی اعضای این باند شدند.

حسینی از دستگیری سه سارق سابقه‌دار در عملیات‌های ضربتی و غافلگیرانه پلیس خبر داد و گفت: مأموران در بازرسی از مخفیگاه متهمان، طلاجات مسروقه به ارزش بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال را کشف کردند.

وی با تأکید بر استمرار اقدامات پلیس برای مقابله با جرایم خشن و سرقت، خاطرنشان کرد: پلیس با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی، برخورد با مجرمان و تأمین امنیت شهروندان را با جدیت دنبال می‌کند.