توقیف ۲۵ خودرو و موتورسیکلت متخلف در بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی مهدوی‌کیا ظهر امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای پاسخگویی به مطالبات مردمی، ارتقای نظم و امنیت عمومی و برخورد با رفتارهای پرخطر و هنجارشکنانه، گشت‌های انتظامی در سطح میادین، معابر و حواشی پارک‌های شهر بروجرد مستقر شدند.

وی افزود: مأموران پلیس در جریان اجرای این طرح با رانندگان و راکبان متخلف که با انجام رفتارهای مخاطره‌آمیز، موجب سلب آسایش شهروندان و ایجاد اختلال در نظم عمومی می‌شدند، برخورد کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد عنوان کرد: در اجرای این طرح، ۱۵ دستگاه خودرو و ۱۰ دستگاه موتورسیکلت متخلف که با ایجاد آلودگی صوتی، انجام حرکات نمایشی و رفتارهای خطرناک، موجب سلب آسایش و به خطر افتادن امنیت شهروندان و سایر کاربران ترافیکی شده بودند، توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

سرهنگ مهدوی‌کیا با تأکید بر استمرار اجرای طرح‌های برخورد با تخلفات و رفتارهای مخاطره‌آمیز، گفت: برخورد با رانندگان و راکبان متخلف و مزاحم به‌صورت مستمر و در نقاط مختلف شهر در دستور کار پلیس قرار دارد.

وی تصریح کرد: پلیس اجازه نخواهد داد رفتارهای پرخطر و هنجارشکنانه، آرامش عمومی و امنیت روانی شهروندان را خدشه‌دار کند و در چارچوب قانون با این‌گونه تخلفات برخورد خواهد کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفات و رفتارهای مخاطره‌آمیز، مراتب را از طریق سامانه‌های ارتباطی پلیس اطلاع دهند و با مشارکت و همکاری با مجموعه انتظامی، در حفظ نظم، آرامش و امنیت ترافیکی شهر سهیم باشند.