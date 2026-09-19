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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۴۱

عوامل درگیری و قدرت‌نمایی خیابانی در چالوس بازداشت شدند

عوامل درگیری و قدرت‌نمایی خیابانی در چالوس بازداشت شدند

چالوس - رئیس کل دادگستری مازندران از بازداشت عوامل نزاع و درگیری خیابانی در شهرستان چالوس که تصاویر آن در فضای مجازی منتشر شده بود،خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی اظهار کرد: در پی وقوع یک درگیری خیابانی و قدرت‌نمایی در شهرستان چالوس که منجر به اخلال در نظم عمومی شده بود و با انتشار فیلم در فضای مجازی امنیت عمومی و روانی شهروندان نیز خدشه‌دار شده بود، موضوع در دستور کار قضایی قرار گرفت و عوامل این درگیری شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: متهمان به اتهام اخلال در نظم عمومی و قدرت‌نمایی تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و با صدور قرار بازداشت موقت روانه بازداشتگاه شدند.

رئیس کل دادگستری مازندران با هشدار نسبت به رفتارهای مخل نظم و امنیت عمومی، تصریح کرد: هیچ‌کس حق ندارد با ایجاد درگیری، قدرت‌نمایی و رفتارهای خارج از چارچوب قانون، امنیت و آرامش جامعه را خدشه‌دار کند و دستگاه قضایی با چنین رفتارهایی قاطعانه و برابر قانون برخورد خواهد کرد.

پوریانی تأکید کرد: حفظ نظم، امنیت و آرامش عمومی از خطوط قرمز دستگاه قضایی است و در این زمینه با هرگونه اقدام مجرمانه برخورد قانونی صورت خواهد گرفت

کد مطلب 6951517

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