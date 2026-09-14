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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲

کره جنوبی و آمریکا مذاکرات دفاعی برگزار می‌کنند

کره جنوبی و آمریکا مذاکرات دفاعی برگزار می‌کنند

وزارت دفاع کره جنوبی از مذاکرات دفاعی در سطح عالی با آمریکا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کره جنوبی و آمریکا قرار است این هفته مذاکرات منظم دفاعی در سطح عالی برگزار کنند؛ مذاکراتی که احتمال اعزام نیروهای کره جنوبی به تنگه هرمز در پی فشار واشنگتن بر سئول برای مشارکت در تأمین امنیت این آبراه راهبردی در آن بررسی خواهد شد.

خبرگزاری یونهاپ به نقل از وزارت دفاع کره جنوبی گزارش داد که دو کشور قصد دارند این هفته مذاکرات دفاعی در سطح عالی برگزار کنند.

به نوشته یونهاپ، طرفین در این مذاکرات احتمال اعزام نیروهای نظامی کره جنوبی به تنگه هرمز را بررسی خواهند کرد؛ موضوعی که در پی فشار آمریکا بر سئول برای پیوستن به تلاش‌ها جهت آنچه تأمین امنیت این آبراه مهم خوانده شده، مطرح شده است.

کره جنوبی پیش‌تر نیز تیمی را برای ارزیابی وضعیت امنیتی منطقه در نزدیکی تنگه هرمز به امارات اعزام کرده بود.

کد مطلب 6946770

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