تسلط روسیه بر بیش از ۵۳۰۰ کیلومتر مربع و ۲۲۰ شهرک در اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزارت دفاع روسیه روز شنبه اعلام کرد نیروهای این کشور تنها در ماه سپتامبر بیش از ۶۷۰ کیلومتر مربع از اراضی و ۲۷ شهرک را در اوکراین تحت کنترل خود درآوردهاند. نیروهای این کشور از ابتدای سال جاری میلادی نیز بیش از ۵۳۰۰ کیلومتر مربع از اراضی اوکراین و بیش از ۲۲۰ شهرک را تحت کنترل گرفتهاند.
این وزارتخانه در بیانیهای اعلام کرد عملیات نیروهای روسیه برای ایجاد یک منطقه حائل امنیتی در مناطق مرزی سومی و خارکیف اوکراین ادامه دارد.
به گفته وزارت دفاع روسیه، نیروهای این کشور از پنجم سپتامبر تاکنون مساحت مناطق تحت کنترل اوکراین در شمالشرق استان خارکیف را ۱۵۲ کیلومتر مربع کاهش داده و ۹ شهرک را تصرف کردهاند. مسکو همچنین اعلام کرد حدود ۷۰۰ نیروی اوکراینی در این درگیریها کشته یا زخمی شدهاند.
در استان زاپوریژیا نیز وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای این کشور در امتداد جبههای گسترده به سمت شهر زاپوریژیا پیشروی میکنند و از ابتدای سپتامبر چهار شهرک را به کنترل خود درآوردهاند. این وزارتخانه افزود در مناطق مرکزی اوریخیف همچنان درگیری ادامه دارد.
وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد شدیدترین درگیریها در مسیرهای منتهی به منطقه شهری کراماتورسک-اسلاویانسک جریان دارد و نیروهای روسیه مواضع دفاعی اوکراین در نزدیکی اسلاویانسک، کراماتورسک و دروژکیفکا را هدف قرار میدهند. به گفته این وزارتخانه، در مرکز دوبروپیلیا نیز درگیریهای خیابانی ادامه دارد.
مسکو کییف را متهم کرد که با حمایت رسانههای غربی و کارشناسان نظامی، کارزار اطلاعاتی گستردهای را برای نشان دادن اقدامات نیروهای اوکراینی در میدان نبرد بهعنوان موفقیتهای بزرگ به راه انداخته است.
وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد نیروهای این کشور در حال انجام عملیات برای تصرف اوسکیل، کریمکی و استودنوک هستند و عملیات پاکسازی در مناطق مسکونی کراسنی لیمان و سویاتوگورسک ادامه دارد.
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