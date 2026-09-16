بیانیه حماس درباره فاجعه فرو ریختن ساختمانی در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حماس، جنبش مقاومت اسلامی حماس اعلام کرد که فاجعه فروپاشی ساختمان عمارت السعاده در شهر غزه که بر روی ساکنان و آوارگان پناهگرفته در آن فرو ریخت، فصل تازهای از پیامدهای انسانی فاجعهبار جنگ نسلکشی و ویرانی گستردهای است که رژیم اشغالگر در نوار غزه بر جای گذاشته است.
در این بیانیه آمده است: در پی فروپاشی این ساختمان شماری از فلسطینی ها به شهادت رسیدند و حدود ۱۰۰ نفر نیز همچنان زیر آوار مفقود هستند.
این جنبش تأکید کرد که این فاجعه، یکی دیگر از پیامدهای مستقیم جنگ وحشیانه نسلکشی رژیم اشغالگر علیه مردم فلسطین در نوار غزه است و مسئولیت کامل آن بر عهده این رژیم قرار دارد.
در این بیانیه آمده است: جنایات اشغالگران به بمباران غیرنظامیان، تخریب خانههای آنان و ارتکاب کشتار علیه مردم غزه محدود نشده و پیامدهای این جنایات امروز نیز با فروریختن ساختمانهای آسیب دیده و در آستانه سقوط ادامه دارد؛ ساختمانهایی که شهروندان فلسطینی به دلیل ویرانی گسترده منازل و محلههای مسکونی و نبود سرپناه جایگزین، ناچار شدهاند برای اسکان به آنها پناه ببرند.
حماس اعلام کرد: کمبود شدید ماشینآلات آواربرداری و تجهیزات امداد و نجات مورد نیاز برای جستوجوی دهها مفقود زیر آوار عمارت السعاده، با گذشت ساعتهای حیاتی، جان شمار بیشتری از غیرنظامیان بیگناه را تهدید میکند.
این جنبش خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای ورود ماشینآلات سنگین، تجهیزات امداد و نجات و امکانات مورد نیاز سازمان امداد و نجات به نوار غزه شد تا تیمهای امدادی بتوانند به افراد گرفتار زیر آوار دسترسی پیدا کرده و کسانی را که هنوز زنده هستند، نجات دهند.
حماس همچنین نسبت به وقوع فاجعه انسانی گستردهتری هشدار داد و اعلام کرد سازمان امداد و نجات غزه از وجود حدود ۲ هزار ساختمان فرسوده، آسیب دیده و در آستانه فروپاشی خبر داده است که همچنان محل سکونت مردم هستند و هر لحظه احتمال ریزش آنها وجود دارد.
این جنبش تاکید کرد: چنین وضعیتی جان هزاران شهروند فلسطینی را در معرض خطری واقعی، مستمر و جدی قرار داده است.
در ادامه بیانیه آمده است: رهبران حماس در دیدارها و تماسهای پیشین خود با میانجیها و طرفهای بینالمللی، بارها خواستار اقدام فوری برای متوقف کردن فاجعه انسانی ناشی از اقدامات اشغالگران شدهاند؛ فاجعهای که پیامدهای آن همچنان در سراسر نوار غزه ادامه دارد.
حماس از میانجیها، دولت آمریکا و نهادهای بینالمللی ذیربط خواست مسئولیتهای خود را بر عهده بگیرند و برای رفع فوری محدودیتهایی که مانع ورود تجهیزات امداد و نجات و ماشینآلات مورد نیاز به غزه میشود، اقدام کنند.
این جنبش همچنین خواستار رسیدگی فوری به خطر انسانی فزاینده در غزه و فراهم کردن امکانات لازم برای اسکان امن فلسطینیانی شد که جنگ و تخریب خانههایشان آنان را ناچار کرده است در ساختمانهای آسیب دیده و در معرض فروپاشی زندگی کنند.
حماس در پایان برای شهدای این حادثه طلب رحمت، برای مجروحان آرزوی بهبودی و برای مفقودان و افراد گرفتار زیر آوار آرزوی سلامتی و نجات کرد.
گفتنی است که در پی ریزش فاجعهبار یک مجتمع مسکونی ۶ طبقه آسیبدیده از حملات قبلی در جنوب غرب شهر غزه، چند زن و کودک جان باختند و حدود ۱۰۰ نفر دیگر زیر آوار مفقود شدند.
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