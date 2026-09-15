شهادت ۲ فلسطینی در حمله رژیم صهیونیستی به چادر آوارگان در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، منابع فلسطینی از شهادت دو نفر، از جمله یک دختر بچه، و زخمی شدن ۱۴ نفر دیگر در پی حمله هوایی رژیم صهیونیستی به چادر آوارگان در منطقه المواصی، واقع در غرب خان یونس در جنوب نوار غزه، خبر دادند.

منطقه المواصی که میزبان شمار زیادی از آوارگان فلسطینی است، طی ماه‌های گذشته بارها هدف حملات هوایی و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی قرار گرفته است. منابع فلسطینی پیش‌تر نیز از تلفات سنگین در حملات به خیمه‌های آوارگان در این منطقه خبر داده بودند.

منابع بیمارستانی در غزه اعلام کردند که ۷ نفر از بامداد امروز بر اثر تیراندازی و حملات رژیم صهیونیستی در نوار غزه به شهادت رسیده‌اند.

گرچه آتش‌بس غزه در چارچوب طرح ۲۰ بندی دونالد ترامپ برای پایان جنگ و با حمایت قطعنامه ۲۸۰۳ شورای امنیت سازمان ملل اجرایی شد، اما حملات اسرائیل به غزه همچنان ادامه دارد و این رژیم از تعهدات خود از جمله عقب‌نشینی کامل از غزه و اجرای برخی مفاد توافق، سر باز می‌زند.