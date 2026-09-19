جهاد تبیین در کهگیلویه و بویراحمد نیازمند انسجام و مسجدمحوری است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مصطفی مثنوی ظهر شنبه در نشست قرارگاه ملی جهاد تبیین کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به فعالیتهای گسترده دستگاههای مختلف در حوزه فرهنگی و تبیینی، اظهار کرد: اقدامات انجامشده در اقشار مختلف بسیج، مدارس و دانشگاهها باید در یک سازوکار مشخص تجمیع، مستندسازی و برای برنامهریزیهای آینده هدفگذاری شود.
وی افزود: تاکنون گزارش فعالیتهای دستگاهها به شکل یکپارچه جمعآوری نشده و لازم است با ایجاد دبیرخانه فعال، اقدامات انجامشده بهصورت مکتوب ثبت و ظرفیتهای موجود برای اجرای برنامههای منسجمتر شناسایی شود.
تدوین تقویم جامع برنامههای جهاد تبیین
فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به در پیش بودن مناسبتهای مختلف، گفت: همزمانی بازگشایی مدارس و دانشگاهها با هفته دفاع مقدس، ۱۳ آبان، روز دانشجو و هفته بسیج، ضرورت تدوین یک تقویم جامع برای فعالیتهای جهاد تبیین را دوچندان کرده است.
وی ادامه داد: برنامههای این حوزه باید در کانالها و بسترهای اطلاعرسانی قرارگاه بارگذاری شود تا دستگاهها و مجموعههای مختلف بتوانند با هماهنگی بیشتر و بر اساس محتوای غنی و هدفمند اقدام کنند.
عبور از سخنرانیهای تکراری در جهاد تبیین
سردار مثنوی بر ضرورت تغییر در شیوه ارائه محتوا تأکید کرد و گفت: نباید جهاد تبیین صرفاً به برگزاری جلسات سخنرانی محدود شود، بلکه تولید کتاب، مقالات تحلیلی، محصولات دیجیتال و محتوای کوتاه و قابل انتشار در فضای مجازی باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: وبینارها نیز باید از حالت یکطرفه خارج شده و با محوریت پرسش و پاسخ و ایجاد ارتباط دوسویه میان استاد و مخاطب برگزار شوند تا زمینه مشارکت بیشتر مخاطبان فراهم شود.
مسجد؛ ستون فقرات جهاد تبیین
فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد مسجد را یکی از مهمترین بسترهای تحقق جهاد تبیین دانست و تصریح کرد: مسجد باید به عنوان ستون فقرات این حرکت مورد توجه قرار گیرد و برای جذب اقشار مختلف جامعه به مساجد برنامهریزی شود.
وی گفت: برگزاری نشستهای کوتاه قبل و بعد از نماز، نمایشگاههای محتوایی و استفاده از ابزارهای بصری مانند نقشههای تبیینی میتواند به جای روشهای سنتی مورد استفاده قرار گیرد و ارتباط مؤثرتری با مردم ایجاد کند.
استفاده از ظرفیت رسانه در تبیین گفتمان انقلاب
سردار مثنوی همچنین با قدردانی از همکاری صدا و سیمای مرکز استان، بر استفاده هدفمند از ظرفیت رسانهها در حوزه جهاد تبیین تأکید کرد.
وی از اساتید و هادیان سیاسی خواست با آمادگی کامل از ظرفیتهای رسانهای برای پاسخگویی به پرسشها و شبهات استفاده کنند و افزود: مجموعههای جانبی از جمله ستادهای مرتبط با خونخواهی امام و شهدا نیز باید در چارچوب فعالیتهای قرارگاه دیده شوند.
ارتباط هوشمندانه با دانشآموزان و دانشجویان
فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز سال تحصیلی، بر ضرورت ارتباط مؤثر و هوشمندانه مربیان آمادگی دفاعی و اساتید درس دفاع مقدس با نسل جوان تأکید کرد.
وی اضافه کرد: فعالیتهای تبیینی در مدارس و دانشگاهها نباید موجب تضییع زمان کلاسهای آموزشی شود، بلکه باید با ارائه محتوای غنی، پاسخگویی به شبهات و استفاده از شیوههای جذاب، به جایگاه واقعی خود در محیطهای آموزشی دست پیدا کند.
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