بازسازی عملیات کربلای۴ در یاسوج؛اجرای۲۶۲عنوان برنامه در هفته دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ زریر فرضی‌زاده ظهر شنبه در نشست با اصحاب رسانه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس اظهار کرد: امسال ۱۰۰ عنوان برنامه در سطح معاونت‌ها و نواحی مقاومت بسیج و ۱۶۲ عنوان برنامه در سطح اقشار تخصصی بسیج پیش‌بینی شده که در مجموع ۲۶۲ عنوان برنامه در سراسر استان اجرا خواهد شد.

بازسازی عملیات کربلای ۴ در خیابان جمهوری یاسوج

وی با اشاره به برنامه‌های شاخص هفته دفاع مقدس، افزود: بازسازی عملیات کربلای ۴ توسط تیپ ۴۸ فتح استان از ۳۱ شهریورماه تا پایان هفته دفاع مقدس در خیابان جمهوری اسلامی شهر یاسوج برگزار می‌شود.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: این برنامه با هدف تبیین رشادت‌های رزمندگان و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جوان اجرا خواهد شد و مردم می‌توانند از این برنامه میدانی بازدید کنند.

۳۱ شهریور؛ دعوت از مردم برای حضور در خیابان‌ها

سرهنگ فرضی‌زاده با اشاره به برنامه‌های آغاز هفته دفاع مقدس، گفت: در نخستین روز هفته دفاع مقدس، برنامه «پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت، طلایه‌داران ایثار و همبستگی ملی» برگزار می‌شود و پیشکسوتان دفاع مقدس در کنار نسل جوان حضور خواهند داشت.

وی از برگزاری برنامه‌های مرتبط با جوانان، جانبازان، آزادگان، زنان، اصناف، نیروهای مسلح، بسیجیان، جهادگران، روحانیون، عشایر و روستاییان در روزهای مختلف هفته دفاع مقدس خبر داد و افزود: در شب ۳۱ شهریورماه از همه مردم استان دعوت می‌کنیم با حضور در خیابان‌های شهرستان‌ها در برنامه گرامیداشت هفته دفاع مقدس شرکت کنند.

۲۶۲ عنوان برنامه در هفته دفاع مقدس

معاون هماهنگ‌کننده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: ۱۰۰ عنوان برنامه در سطح معاونت‌ها و نواحی مقاومت بسیج در قالب صدها برنامه اجرایی و همچنین ۱۶۲ عنوان برنامه در سطح اقشار تخصصی بسیج پیش‌بینی شده است.

سرهنگ فرضی‌زاده، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، جهاد خدمت‌رسانی و عمرانی و جهاد تبیین و روشنگری را سه محور اصلی برنامه‌های هفته دفاع مقدس عنوان کرد.

برگزاری مسابقات «میدان‌یار» در استان

وی در ادامه به برگزاری مسابقات «میدان‌یار» اشاره کرد و گفت: این برنامه پس از اربعین حسینی در سراسر کشور آغاز شد و در کهگیلویه و بویراحمد نیز در شهرستان‌ها، بخش‌ها و دهستان‌ها اجرا شده است.

سرهنگ فرضی‌زاده افزود: تاکنون حدود ۳۰۰ گروه هفت‌نفره برادر و خواهر در این مسابقات شرکت کرده‌اند و رقابت‌های شهرستانی تا ۳۰ شهریورماه به پایان می‌رسد.

وی ادامه داد: مسابقات استانی میدان‌یار چهارم و پنجم مهرماه در گچساران برگزار می‌شود و بیش از ۳۰ گروه از شهرستان‌های مختلف استان در چهار محور آموزش، فرهنگی، فضای رسانه‌ای و مجازی و امداد و نجات با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

برگزاری نشست‌های روشنگری و جهاد تبیین

معاون هماهنگ‌کننده سپاه فتح استان با اشاره به اهمیت جهاد تبیین گفت: نشست‌های روشنگری در هفته دفاع مقدس با هدف تبیین واقعیت‌های جنگ و مقابله با عملیات شناختی دشمن برگزار می‌شود.

وی افزود: امروز بخش مهمی از جنگ در حوزه شناختی و رسانه‌ای جریان دارد و دشمن تلاش می‌کند با ایجاد ناامیدی، دستاوردهای کشور را وارونه جلوه دهد؛ بنابراین ارتقای سواد رسانه‌ای و تبیین دقیق واقعیت‌ها از ضرورت‌های این عرصه است.

«نویدان» از اول مهر تا ۱۳ آبان برگزار می‌شود

سرهنگ فرضی‌زاده از اجرای طرح «نویدان» ویژه دانش‌آموزان از اول مهرماه تا ۱۳ آبان خبر داد و گفت: این برنامه پس از پایان مسابقات استانی میدان‌یار آغاز می‌شود و برنامه‌های متنوعی برای دانش‌آموزان در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به حضور دانش‌آموزان در برنامه‌های میدانی افزود: دانش‌آموزان در کنار خانواده‌های خود در برنامه‌های مردمی حضور داشته‌اند و در مسابقات میدان‌یار نیز یکی از گروه‌های اصلی مخاطب بودند.

برنامه‌های هفته دفاع مقدس با محوریت مردم

معاون هماهنگ‌کننده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: برنامه‌های هفته دفاع مقدس با حضور مردم در نقاط مختلف استان برگزار می‌شود و رسانه‌ها نیز برای پوشش و انعکاس این برنامه‌ها نقش مهمی دارند.

وی همچنین از برگزاری یادواره‌های شهدا، گرامیداشت شهید سیدحسن نصرالله، برنامه‌های مرتبط با پیشکسوتان دفاع مقدس و برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در شهرستان‌های مختلف استان خبر داد.

دفاع مقدس؛ تجربه‌ای برای نسل‌های امروز

سرهنگ فرضی‌زاده با اشاره به نقش دفاع مقدس در شکل‌گیری تجربه دفاعی کشور اظهار کرد: نسل امروز باید بداند بسیاری از توانمندی‌های دفاعی کشور حاصل تجربه‌هایی است که در دوران دفاع مقدس به دست آمده و این تجربه‌ها در سال‌های بعد توسعه پیدا کرده است.

وی افزود: فرهنگ ایثار، مقاومت و همبستگی ملی باید به نسل‌های جدید منتقل شود و رسانه‌ها در روایت صحیح این تجربه تاریخی و تبیین واقعیت‌های دفاع مقدس نقش مهمی بر عهده دارند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد در پایان از اصحاب رسانه برای پوشش برنامه‌های هفته دفاع مقدس دعوت کرد و گفت: تلاش می‌شود در روزهای پایانی هفته دفاع مقدس برنامه‌ای با حضور خبرنگاران استان برگزار و از فعالان رسانه‌ای تجلیل شود.