افزایش ابر و احتمال رگبار پراکنده در جنوب و ارتفاعات کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان ظهر شنبه اعلام کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی جوی، تا اواسط هفته جاری، در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، در نیمه جنوبی و ارتفاعات مرکزی استان کرمان افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود و احتمال وقوع رگبارهای پراکنده در این مناطق وجود دارد.

همچنین در سایر مناطق این استان، جوی نسبتاً آرام حاکم خواهد بود و در برخی ساعات نیز وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس پیش‌بینی هواشناسی، شرایط جوی استان کرمان در روزهای آینده عمدتاً پایدار خواهد بود و بارش‌های احتمالی بیشتر به صورت پراکنده و محدود در مناطق جنوبی و ارتفاعات مرکزی رخ خواهد داد.