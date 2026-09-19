افزایش ابر و احتمال رگبار پراکنده در جنوب و ارتفاعات کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان ظهر شنبه اعلام کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی جوی، تا اواسط هفته جاری، در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، در نیمه جنوبی و ارتفاعات مرکزی استان کرمان افزایش ابر پیشبینی میشود و احتمال وقوع رگبارهای پراکنده در این مناطق وجود دارد.
همچنین در سایر مناطق این استان، جوی نسبتاً آرام حاکم خواهد بود و در برخی ساعات نیز وزش باد پیشبینی میشود.
بر اساس پیشبینی هواشناسی، شرایط جوی استان کرمان در روزهای آینده عمدتاً پایدار خواهد بود و بارشهای احتمالی بیشتر به صورت پراکنده و محدود در مناطق جنوبی و ارتفاعات مرکزی رخ خواهد داد.
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