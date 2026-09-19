صادق: پل بیات نماد اراده و مقاومت ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق ظهر شنبه در مراسم بهرهبرداری از پل بیات با قدردانی از تلاش دستاندرکاران اجرای این پروژه اظهار کرد: غیرت و نجابت نیروهایی که در بازسازی این پل تلاش کردند، نشان داد که ایرانیان در برابر تهدید دشمن با اراده ملی ایستادگی میکنند.
وی افزود: زمانی که پل بیات هدف حمله قرار گرفت، مردم و نیروهای اجرایی با ارادهای ملی وارد میدان شدند و در همان ساعات اولیه، کارگران و پیمانکاران در محل حاضر شدند.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در کمتر از ۱۲ روز، مسیر فرعی برای برقراری ارتباط و تداوم تردد در این محور بازگشایی شد و پس از آن نیز عملیات بازسازی پل با سرعت دنبال شد.
صادق با اشاره به اهمیت راهبردی محور ارتباطی پل بیات گفت: این مسیر یکی از راههای استراتژیک شمالغرب کشور به مرکز است و از اهمیت ویژهای در شبکه حملونقل برخوردار است.
وی تأکید کرد: طراحی دو دهانه پل بیات باید به شکلی متفاوت انجام شود تا همه افرادی که از این مسیر عبور میکنند، بدانند این پل نماد مقاومت مردمی است که دشمن آن را هدف قرار داد.
بازسازی پل بیات در کمتر از پنج ماه
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانشرقی نیز در این مراسم با اشاره به روند بازسازی پل بیات اظهار کرد: این پل از ۱۸ فروردینماه و در پی اصابت موشک آسیب دید، اما مجموعه راهداری اجازه نداد ارتباط شمال کشور با مرکز قطع شود.
عبدالحسین علیاکبری افزود: پس از آسیبدیدگی پل، نیروهای راهداری با تلاش شبانهروزی در کوتاهترین زمان ممکن مسیر جایگزین را ایجاد کردند و عملیات بازسازی پل نیز با کار جهادی ادامه یافت.
وی ادامه داد: عملیات بازسازی پل بیات در کمتر از پنج ماه به پایان رسید و این مسیر بار دیگر در اختیار کاربران جادهای قرار گرفت.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانشرقی همچنین با اشاره به اجرای طرحهای بهسازی و روکش آسفالت در محورهای مواصلاتی استان گفت: عملیات روکش آسفالت در مسیرهای مختلف در حال انجام است و تاکنون هزار و ۱۴۵ تن آسفالت در این محورها پخش شده است.
علیاکبری خاطرنشان کرد: تلاش میشود تا پایان فصل کاری، مشکلات و خرابیهای موجود در محور تبریز-زنجان برطرف و شرایط تردد در این مسیر بهبود یابد.
ایجاد مسیر جایگزین در ۱۲ روز
استاندار آذربایجانشرقی نیز در این مراسم با اشاره به شرایط ایجادشده پس از آسیبدیدگی پل بیات گفت: این پل در آخرین روزهای جنگ تحمیلی سوم مورد اصابت دشمن قرار گرفت و در آن مقطع، راههای ارتباطی ریلی، هوایی و زمینی کشور با حملات دشمن مواجه شده بود.
بهرام سرمست افزود: پس از تخریب پل بیات، عملیات احداث مسیر جایگزین در شرایط نامناسب و طی حدود ۱۲ روز انجام شد تا ارتباط این محور مهم برقرار بماند.
وی ادامه داد: بازسازی پل بیات نیز با عزم جهادی و تلاش تمامی دستاندرکاران در سریعترین زمان ممکن انجام شد و این پروژه در کمتر از پنج ماه به بهرهبرداری رسید.
استاندار آذربایجانشرقی با تأکید بر اهمیت استمرار فعالیتهای راهداری در شرایط دشوار، خاطرنشان کرد: تلاش نیروهای اجرایی برای حفظ ارتباطات جادهای و بازگرداندن سریع مسیر به چرخه تردد، نمونهای از توانمندی و آمادگی مجموعه راهداری استان است.
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