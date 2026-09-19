به گزارش خبرنگار مهر، اکبر احمدزاده ظهر شنبه در نشست با فعالان ورزشی و رسانه‌های شهرستان شبستر، ورزش را یکی از ارکان مهم ایجاد نشاط اجتماعی و زمینه‌ساز توسعه همه‌جانبه دانست و بر ضرورت تقویت حمایت‌های اجتماعی از این حوزه تأکید کرد.

فرماندار شبستر با اشاره به سابقه فعالیت خیرین در این شهرستان اظهار کرد: شبستر پیش از این به حضور فعال خیرین در حوزه‌هایی همچون مدرسه‌سازی و بهداشت شناخته می‌شد، اما امروز شاهد شکل‌گیری مشارکت ارزشمند خیرین در حوزه ورزش نیز هستیم.

وی ادامه داد: توسعه ورزش و حمایت از تیم‌های ورزشی تنها به تأمین زیرساخت و امکانات محدود نمی‌شود و همراهی جامعه، رسانه‌ها و افکار عمومی نیز در استمرار و تقویت دستاوردهای ورزشی اهمیت ویژه‌ای دارد.

رئیس ستاد امور جوانان شبستر با بیان اینکه دستاوردهای ورزشی باید به بدنه جامعه منتقل شود، گفت: اگر رسانه‌ها و افکار عمومی همراهی و هم‌افزایی لازم را نداشته باشند، موفقیت‌های ورزشی نمی‌تواند تأثیر مطلوب خود را در جامعه ایجاد کند.

احمدزاده نقش رسانه‌ها را در فرهنگ‌سازی و تقویت انسجام اجتماعی مهم دانست و افزود: رسانه‌ها با ایفای رسالت حرفه‌ای خود می‌توانند ظرفیت‌های ورزشی شهرستان را معرفی کرده و زمینه مشارکت بیشتر مردم و خیرین در این حوزه را فراهم کنند.

وی با قدردانی از تلاش مربیان، ورزشکاران، دست‌اندرکاران و خیرین ورزشی شهرستان، ابراز امیدواری کرد با تقویت همکاری و هم‌افزایی میان فعالان ورزش و رسانه‌ها، تیم‌های ورزشی شبستر به نمادی از غرور، هویت و نشاط پایدار برای مردم شهرستان تبدیل شوند.