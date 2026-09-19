۶۸ درصد قربانیان تصادفات خراسان جنوبی عابر و موتورسوارند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد کرمی‌اسد روز شنبه در ستاد راهبری تصادفات خراسان جنوبی اظهار کرد: حوادث رانندگی یکی از نگرانی‌های جدی جامعه است و آثار و پیامدهای سنگین آن در خانواده‌ها و میان بستگان قابل مشاهده است.

وی افزود: کاهش تصادفات و به حداقل رساندن تلفات ناشی از حوادث رانندگی، ضرورت جدی است و همه دستگاه‌های مسئول باید از ظرفیت‌های موجود برای تحقق این هدف استفاده کنند.

جانشین پلیس راهور کشور با اشاره به شرایط جغرافیایی و ویژگی‌های راه‌های خراسان جنوبی گفت: یکنواختی بخش قابل توجهی از جاده‌های استان از عوامل مؤثر در خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان است و کمبود محل‌های مناسب برای توقف و استراحت، به‌ویژه در مسیرهای طولانی، این مشکل را تشدید می‌کند.

کرمی‌اسد ادامه داد: راننده‌ای که صدها کیلومتر مسیر را طی کرده است، اگر به توقفگاه و پارکینگ حاشیه‌ای مناسب دسترسی نداشته باشد، امکان توقف و بازیابی توان خود را ندارد و این شرایط احتمال وقوع حادثه را افزایش می‌دهد.

وی با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد محورهای برون‌شهری خراسان جنوبی دوطرفه است، گفت: در چنین شرایطی باید حاشیه امن برای راه ایجاد شود تا هر خطای راننده الزاماً به وقوع حادثه منجر نشود.

جانشین پلیس راهور کشور افزود: در بسیاری از محورهای دوطرفه استان، تفکیک مسیرها با خط ممتد انجام شده است؛ بنابراین باید برای کنترل سرعت و رفتار رانندگان، تدابیر لازم اتخاذ شود.

محدودیت سرعت متناسب با وضعیت راه اعمال شود

کرمی‌اسد با اشاره به زمان‌بر بودن برخی پروژه‌های عمرانی و اصلاحات اساسی راه گفت: حتی اگر اجرای طرح‌های زیرساختی زمان ببرد، اقدامات کوتاه‌مدت برای کنترل حوادث باید از همین حالا در دستور کار قرار گیرد.

وی پیشنهاد کرد: تا زمان تکمیل اصلاحات زیرساختی، محدودیت سرعت متناسب با شرایط واقعی محور اعمال و با نصب تابلو و اجرای طرح‌های آرام‌سازی، امکان حرکت با سرعت‌های بالا از رانندگان گرفته شود.

وی تأکید کرد: اگر شرایط فعلی یک محور با سرعت طرح آن تناسب ندارد، باید محدودیت سرعت متناسب با وضعیت موجود اعمال شود و این محدودیت تا زمان اصلاح شرایط راه ادامه داشته باشد.

خراسان جنوبی در هوشمندسازی کنترل ترافیک کم‌برخوردار است

جانشین پلیس راهور کشور یکی دیگر از راهکارهای کاهش تصادفات را استفاده از سامانه‌های هوشمند عنوان کرد و گفت: خراسان جنوبی از نظر هوشمندسازی کنترل ترافیک در زمره استان‌های کم‌برخوردار قرار دارد و باید در این زمینه سرمایه‌گذاری بیشتری انجام شود.

کرمی‌اسد افزود: در داخل شهر نیز تعدادی سامانه نصب شده، اما بخشی از ظرفیت موجود همچنان نیازمند فعال‌سازی و بهره‌برداری کامل است.

وی از مسئولان خراسان جنوبی خواست با مدیریت استاندار، توسعه و بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند کنترل ترافیک را با جدیت بیشتری دنبال کنند.

حضور پلیس در راه‌های روستایی تقویت شود

کرمی‌اسد با اشاره به تغییر سهم حوادث به سمت راه‌های روستایی گفت: بخش قابل توجهی از حوادث به سمت راه‌های روستایی منتقل شده و حضور محسوس پلیس در این محورها باید تقویت شود.

وی ادامه داد: انتظار داریم در یک بازه زمانی یک تا ۲ ماهه، با استفاده از ظرفیت انتظامی استان و دستگاه‌های مرتبط، حضور پلیس در محورهای روستایی افزایش یابد تا بتوان از شرایط موجود عبور کرد.

جانشین پلیس راهور کشور با بیان اینکه کاهش تصادفات در شرایط موجود کار آسانی نیست، گفت: کاهش مستمر حوادث در چند سال متوالی نیازمند تلاش و برنامه‌ریزی جدی است و نباید اجازه داد افزایش حوادث، زحمات چندین ساله مجموعه‌های مسئول را تحت تأثیر قرار دهد.

کارگروه هفتگی برای مدیریت تصادفات تشکیل شود

وی خواستار تشکیل کارگروهی ویژه و هفتگی برای بررسی حوادث ترافیکی خراسان جنوبی شد و اظهار کرد: این کارگروه باید جدا از جلسات معمول شورای ترافیک و با حضور دستگاه‌های مؤثر در حوزه ترافیک تشکیل شود.

کرمی‌اسد افزود: پلیس راه، پلیس راهور، راهداری، شهرداری‌ها، اورژانس و هلال احمر باید در این جلسات حضور داشته باشند تا در یک بازه زمانی مشخص، همه ظرفیت‌ها برای توقف روند افزایشی تصادفات به کار گرفته شود و سپس زمینه کاهش حوادث فراهم شود.

۲۲ نقطه حادثه‌خیز در خراسان جنوبی شناسایی شد

جانشین پلیس راهور کشور با اشاره به نقاط حادثه‌خیز خراسان جنوبی گفت: ۲۲ نقطه حادثه‌خیز در استان شناسایی شده که بخشی از آنها مربوط به محورهای داخل شهر است و تاکنون سه نقطه اصلاح شده است.

وی بر ضرورت اجرای اقدامات کم‌هزینه برای اصلاح نقاط حادثه‌خیز تأکید کرد و گفت: بسیاری از اقدامات مانند آرام‌سازی، آشکارسازی و اصلاح برخی شرایط هندسی و ایمنی راه، هزینه زیادی نیاز ندارد و می‌توان با اجرای آنها بخشی از حوادث را کاهش داد.

۶۸ درصد جانباختگان از کاربران آسیب‌پذیر هستند

کرمی‌اسد با اشاره به سهم بالای کاربران آسیب‌پذیر در حوادث شهری گفت: ۶۸ درصد جانباختگان و ۶۶ درصد مجروحان حوادث در استان مربوط به کاربران آسیب‌پذیر از جمله عابران پیاده و موتورسواران است.

وی افزود: این آمار نشان می‌دهد زیرساخت‌های شهری باید بیش از گذشته با هدف ایمنی کاربران آسیب‌پذیر طراحی و اصلاح شوند.

جانشین پلیس راهور کشور گفت: وقتی سهم قابل توجهی از جانباختگان را عابران پیاده و موتورسواران تشکیل می‌دهند، باید به ایمنی گذرگاه‌ها، جزیره‌های ترافیکی، مسیرهای عبور عابر و سایر زیرساخت‌های مرتبط توجه ویژه شود.

وی با اشاره به وجود نقاط حادثه‌خیز در داخل شهر اظهار کرد: اصلاح بسیاری از این نقاط الزاماً نیازمند پروژه‌های عمرانی سنگین نیست و می‌توان با اقداماتی مانند آشکارسازی، آرام‌سازی و ایمن‌سازی گذرگاه‌ها، بخشی از حوادث را کنترل کرد.

۵۹ درصد حوادث با عدم توجه به جلو و فاصله طولی مرتبط است

کرمی‌اسد با اشاره به علل وقوع تصادفات گفت: حدود ۵۹ درصد حوادث ناشی از عدم توجه به جلو و رعایت نکردن فاصله طولی است که این موضوع نیز ارتباط مستقیمی با کنترل سرعت و رفتار رانندگان دارد.

وی تأکید کرد: در خراسان جنوبی، چه در محورهای برون‌شهری و چه در معابر شهری، مدیریت سرعت می‌تواند نقش مهمی در کاهش حوادث داشته باشد و باید همزمان به موضوع یکنواختی مسیرها و خستگی رانندگان نیز توجه شود.