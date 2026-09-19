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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۲۹

رونمایی از کتاب «الهیات انتقام» در جریان همایش علمی «الهیات نصر»

رونمایی از کتاب «الهیات انتقام» در جریان همایش علمی «الهیات نصر»

نشست تخصصی «الهیات نصرت» با سخنرانی دکتر حسن عباسی و رونمایی از کتاب «الهیات انتقام» در سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی «الهیات نصرت»، از سلسله‌نشست‌های «الهیات راهبردی»، روز شنبه ۲۸ شهریورماه با حضور جمعی از کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی و علاقه‌مندان به مباحث معرفتی در محل این سازمان برگزار شد.

در این نشست تخصصی، دکتر حسن عباسی به‌عنوان سخنران اصلی به تبیین ابعاد گوناگون مفاهیم «نصرت الهی» و «رزق» پرداخت و در بخش دیگری از سخنان خود، تحلیلی جامع از ماهیت و مختصات «جنگ تحمیلی سوم» ارائه داد.

در حاشیه این رویداد علمی، مراسم رونمایی از کتاب «الهیات انتقام» برگزار شد. این اثر که به همت بخش علمی معاونت آموزش و تعالی سازمان تبلیغات اسلامی گردآوری و تدوین شده است، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حریزاوی، قائم‌مقام و معاون آموزش و تعالی سازمان تبلیغات اسلامی، و دکتر حسن عباسی رونمایی شد و در دسترس پژوهشگران قرار گرفت.

کد مطلب 6951715
سیده فاطمه سادات کیایی

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