۶۳ سامانه برای ۱۷ هزار کیلومتر راه خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدامیر کاظمی عصر شنبه در ششمین جلسه ستاد راهبری تصادفات خراسان جنوبی اظهار کرد: این استان حدود ۱۷ هزار کیلومتر راه دارد و مدیریت تردد در چنین گستره‌ای نیازمند همکاری مستمر دستگاه‌های مسئول است.

وی با اشاره به وضعیت سامانه‌های کنترل هوشمند افزود: در حال حاضر ۶۳ سامانه در استان فعال است، در حالی که برای پوشش مورد نیاز و هوشمندسازی کامل کنترل تخلفات، ۱۴۰ سامانه لازم است.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی ادامه داد: بخشی از سامانه‌های مورد نیاز جانمایی شده و برخی نیز در مراحل اجرایی قرار دارند و تکمیل آنها می‌تواند در کنترل تخلفات و مدیریت تردد مؤثر باشد.

کاظمی در ادامه از وضعیت واژگونی خودروها در استان به عنوان یکی از شاخص‌های قابل توجه تصادفات یاد کرد و گفت: میانگین واژگونی در کشور حدود ۲۳ درصد است، اما این رقم در خراسان جنوبی به حدود ۳۴ درصد می‌رسد و در برخی ماه‌ها حتی تا ۶۷ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: بیشترین حوادث در استان در ساعات ۱۶ تا ۲۰ رخ می‌دهد و بازه زمانی ۱۲ تا ۲۰ نیز سهم قابل توجهی از تصادفات را به خود اختصاص داده است.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی «عدم توجه به جلو» و «سرعت غیرمجاز» را از عوامل اصلی تصادفات برون‌شهری عنوان کرد و گفت: حدود ۴۵ درصد حوادث به دلیل عدم توجه به جلو رخ می‌دهد.

کاظمی با اشاره به عوامل تصادفات درون‌شهری نیز بیان کرد: در این بخش، عدم توجه به جلو و رعایت نکردن حق تقدم از عوامل اصلی وقوع حوادث هستند.

وی یکی از محورهای پرحادثه استان را مشهد- زاهدان دانست و اظهار کرد: بخش قابل توجهی از توان کنترلی پلیس در این محور و سایر مسیرهای بحرانی متمرکز شده است.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی با اشاره به یکی از نقاط پرخطر محور مشهد- زاهدان گفت: در یک محدوده حدود ۱۰ کیلومتری که گردنه‌ای سه و نیم کیلومتری را نیز شامل می‌شود، ۱۵ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

کاظمی افزود: نکته قابل توجه این است که ۱۲ نفر از این تلفات در محدوده‌ای حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ متر رخ داده است.

وی ادامه داد: پروژه اصلاح این نقطه به دلیل مشکلات پیمانکار متوقف شد و پس از خلع ید پیمانکار قبلی، پیمانکار جدید انتخاب شد اما عملیات مجدداً متوقف شده است؛ بنابراین لازم است برای تکمیل پروژه و حذف این نقطه حادثه‌خیز تصمیم جدی گرفته شود.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنان خود از افزایش تردد وسایل نقلیه سنگین در برخی مقاطع امسال خبر داد و گفت: در برخی ماه‌ها و هفته‌ها میزان تردد خودروهای سنگین ۱۵ تا ۲۵ درصد افزایش داشته است.

کاظمی افزود: ۲۷ نفر از جان‌باختگان حوادث جاده‌ای استان در تصادفاتی جان خود را از دست داده‌اند که وسایل نقلیه سنگین در آنها نقش داشته‌اند، هرچند در بسیاری از این موارد راننده وسیله نقلیه سنگین مقصر حادثه نبوده است.

وی با اشاره به آمار کلی تصادفات اظهار کرد: به طور میانگین روزانه حدود ۷۳ تصادف در استان رخ می‌دهد و روزانه به طور متوسط ۲۲ نفر نیز در حوادث ترافیکی مجروح می‌شوند.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: افزایش حوادث در ابتدای سال بیشتر بود اما در ماه‌های بعد روند تصادفات نزولی شده و تلاش مجموعه پلیس این است که با اجرای مصوبات و همکاری دستگاه‌های مسئول، این روند ادامه پیدا کند.

کاظمی همچنین به افزایش سفرها در دوره جنگ اشاره کرد و افزود: در آن مقطع مسافرانی از بیش از ۳۱ استان کشور وارد خراسان جنوبی شدند و در برخی روزها میزان سفر به استان ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یافت.

وی ایجاد استراحتگاه‌های موقت را از جمله اقدامات انجام‌شده برای مدیریت خستگی رانندگان دانست و گفت: توسعه فضاهای استراحتگاهی می‌تواند در کاهش خواب‌آلودگی و پیشگیری از حوادث مؤثر باشد.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی در ادامه به یکی از حوادث مرگبار ناشی از خواب‌آلودگی اشاره کرد و گفت: در حادثه‌ای در محور دیهوک- کرمان، راننده خودروی سواری پس از حدود هفت ساعت رانندگی دچار خواب‌آلودگی شد و با یک دستگاه تریلی برخورد کرد که در این حادثه ۶ نفر جان باختند.

کاظمی تأکید کرد: بیشتر راه‌های استان دوطرفه است و تنها حدود چهار درصد راه‌های خراسان جنوبی بزرگراه است؛ بنابراین انحراف خودرو بر اثر خواب‌آلودگی در این مسیرها می‌تواند به حوادث شدید منجر شود.

وی همچنین بر ضرورت استفاده از کمربند ایمنی تأکید کرد و گفت: در یکی از تصادفات، شدت تلفات به دلیل پرتاب شدن سرنشینان از خودرو افزایش یافت، در حالی که خودرو پیش از حادثه به دلیل نبستن کمربند ایمنی توسط گشت پلیس اعمال قانون شده بود.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی درباره خودروهای موسوم به شوتی نیز اظهار کرد: برخورد با این خودروها تشدید شده و کاهش تلفات در حوزه قاچاق سوخت تا حدی ناشی از اقدامات پلیس در برخورد با خودروهای حامل سوخت است.

کاظمی حمل سوخت همراه را نیز از دیگر چالش‌های موجود عنوان کرد و گفت: صف‌های طولانی جایگاه‌های سوخت ممکن است برخی افراد را به حمل سوخت همراه برای جلوگیری از توقف در مسیر سوق دهد که این موضوع در صورت وقوع تصادف می‌تواند شدت حادثه و تلفات را افزایش دهد.

وی افزود: توقف طولانی در صف جایگاه‌ها همچنین موجب خستگی رانندگان می‌شود و ممکن است راننده پس از ساعت‌ها انتظار، با خستگی و خواب‌آلودگی وارد جاده شود.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی در پایان بر ضرورت تبدیل مصوبات ستاد راهبری تصادفات به اقدامات عملی تأکید کرد و گفت: اصلاح نقاط حادثه‌خیز، تکمیل سامانه‌های هوشمند، ایجاد استراحتگاه‌های مناسب و مدیریت تردد وسایل نقلیه سنگین باید با جدیت دنبال شود تا زمینه کاهش حوادث و تلفات جاده‌ای فراهم شود.