به گزارش خبرنگارمهر، غلامرضا میرزایی عصر شنبه در اجلاسیه بزرگداشت شهدای شهرستان بروجن در دومین کنگره ۲۷۵۰ شهید چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: انقلاب اسلامی با اقدام اولیه امام راحل آغاز شد؛ آنجا که حضرت امام آیه‌ای از قرآن کریم را در کتابخانه عمومی یزد نوشتند و امضا کردند و این نقطه شروع حرکت بود، پس از آن مردم و ملت ایران گوش به فرمان مرجع تقلید و رهبر خود، قیام‌ها را آغاز کردند.

وی با اشاره به مراحل مختلف مبارزات تصریح کرد: از سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۷ مردم در زیر شکنجه‌ها مقاومت کردند و سپس در ایام انقلاب برای پیروزی آن جنگیدند.

نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از دهه ۶۰ یعنی از سال ۱۳۵۸ به بعد جنگ تحمیلی و ترورها آغاز شد و شهدای گرانقدری در این عرصه تقدیم انقلاب شدند، این شهادت‌ها پس از جنگ نیز ادامه یافت تا جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم که پشت سر گذاشته شد و همچنان این مسیر ادامه دارد.

میرزایی افزود: شهدای ما پیروزی‌های بزرگ این بحران‌ها را رقم زدند؛ از دانشمندان و علما گرفته تا رهبر شهید و حتی کودکان، همه در این عرصه سهیم بودند.

وی یادآور شد: امروز گرد هم آمده‌ایم تا یاد ۲۷۵۰ شهید استان را گرامی بداریم، که از این تعداد ۵۰۰ شهید سهم شهرستان بروجن است و همه ما که اینجا جمع شده‌ایم آمده‌ایم تا فرمان این شهدا را ببریم.

نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اعتقاد راسخ داریم که همه این شهدا زنده هستند و نزد پروردگارشان روزی می‌گیرند، میزبان خداست و ما مهمان شهدا هستیم، امروز در خدمت شهدای شهرستان هستیم و دومین یادواره شهدای این استان را در شأن و منزلت آنان برگزار می‌کنیم و شهرستان فرهنگی بروجن میزبان این برنامه است.

میرزایی تاکید کرد: آنچه امروز شاهد آن هستیم دستاورد خون شهدای ماست، کشور ایران امروز در دنیا به‌عنوان الگو مطرح است و این موقعیت و امتیاز بزرگ را به برکت خون شهدا به دست آورده است.

وی اذعان داشت: مسئولان ما وقتی به کشورهای مختلف سفر می‌کنند، از نگاه‌های بسیار مثبت دنیا به این انقلاب، این مردم و این پیروزی‌های بزرگ سخن می‌گویند، سران کشورها وقتی با مسئولان ما روبرو می‌شوند، با احترام و عزت به جامعه‌ای نگاه می‌کنند که توانسته ابرقدرت‌ها را پس بزند و خود را در دنیا عرضه کند.