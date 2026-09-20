به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی شامگاه شنبه در جمع مدیران استان با تأکید بر اینکه طرح‌های عمرانی و اقتصادی مازندران بر اساس اولویت و برنامه مشخص در حال اجرا است، اظهار کرد: مدیریت استان پروژه‌ها را بدون برنامه آغاز نکرده و برای هر طرح، مسیر اجرایی و اهداف مشخصی در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به برنامه‌های استان در حوزه فاضلاب افزود: اجرای این طرح‌ها به‌صورت مرحله‌ای دنبال می‌شود و هدف آن است که پساب تصفیه‌شده در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد و در صورت وجود نیاز و ظرفیت، موضوع انتقال آن به تالاب میانکاله نیز بررسی شود.

استاندار مازندران استفاده از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها را یکی از محورهای تصمیم‌گیری در اجرای پروژه‌ها عنوان کرد و گفت: تلاش می‌کنیم طرح‌های استان با پشتوانه مطالعات علمی و کارشناسی اجرا شود تا در آینده نیز بتوان درباره نتایج آنها پاسخگو بود.

یونسی درباره شهرک شهید سلیمانی نیز بیان کرد: این مجموعه حدود ۹۰۰ هکتار وسعت دارد و برنامه ما این است که با تبدیل آن به بندر خشک، ظرفیت‌های جدیدی در حوزه لجستیک، حمل‌ونقل و فعالیت‌های اقتصادی استان ایجاد شود.

وی ادامه داد: اتصال ریلی این مجموعه به بندر امیرآباد نیز در دستور کار قرار گرفته و بخش قابل توجهی از اقدامات اولیه در این زمینه انجام شده است.

استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی گفت: فعال شدن ظرفیت بندر خشک نیازمند حضور سرمایه‌گذاران، توسعه فعالیت‌های لجستیکی و تقویت حمل‌ونقل دریایی و ریلی است.

یونسی همچنین از پیگیری طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی و گردشگری خبر داد و افزود: چند سرمایه‌گذار برای اجرای پروژه‌هایی از جمله مجتمع‌های تجاری و طرح‌های گردشگری وارد فرآیند سرمایه‌گذاری در استان شده‌اند.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای اجرای پروژه‌های گردشگری در آستانه دهه فجر گفت: تعدادی طرح گردشگری از جمله پروژه‌های هتل‌سازی در حال پیگیری است و سرمایه‌گذاران مشخصی برای اجرای این طرح‌ها وارد استان شده‌اند.

استاندار مازندران خاطرنشان کرد: هدف مدیریت استان این است که با برنامه‌ریزی منسجم، استفاده از ظرفیت‌های علمی و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری، زمینه فعال شدن ظرفیت‌های اقتصادی و ایجاد اشتغال در مازندران فراهم شود.