به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی عصر شنبه در جریان بازدید میدانی از پروژه احداث جاده دسترسی بندر نوشهر، با اشاره به نقش راهبردی این طرح در توسعه حمل‌ونقل و ارتقای زیرساخت‌های بندری استان، اظهار کرد: تکمیل این پروژه از مطالبات مهم مردم و فعالان حوزه حمل‌ونقل است و باید با بسیج امکانات و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، در موعد مقرر به بهره‌برداری برسد.

وی افزود: بهره‌برداری از این مسیر، ضمن کاهش بار ترافیکی هسته مرکزی شهر نوشهر، موجب کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی، افزایش ایمنی تردد و تسهیل دسترسی کامیون‌ها و ناوگان حمل‌ونقل به بندر خواهد شد.

استاندار مازندران با تأکید بر حفظ کیفیت اجرای عملیات عمرانی، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی مرتبط موظف هستند با رفع موانع احتمالی، روند اجرای پروژه را با سرعت و دقت دنبال کنند تا این طرح حداکثر تا پایان شهریورماه سال جاری آماده بهره‌برداری شود.

در این بازدید، آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه، موانع اجرایی و برنامه زمان‌بندی تکمیل آن مورد بررسی قرار گرفت.

پروژه جاده دسترسی بندر نوشهر از طرح‌های مهم زیرساختی غرب مازندران به شمار می‌رود که با هدف تفکیک ترافیک سنگین از معابر شهری، ارتقای ظرفیت لجستیکی بندر و تسهیل حمل‌ونقل کالا در حال اجرا است و بهره‌برداری از آن می‌تواند نقش مؤثری در روان‌سازی تردد و توسعه اقتصادی منطقه ایفا کند.