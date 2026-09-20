به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد کاروند صبح یکشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، طرح «مهر تحصیلی» با هدف اجرای امینانه نیات واقفان و حمایت از دانش‌آموزان نیازمند در نقاط مختلف استان کردستان اجرا شد.

وی افزود: در قالب این طرح، بیش از ۶ هزار بسته لوازم‌التحریر میان خانواده‌های کم‌بضاعت و دانش‌آموزان نیازمند توزیع شده است تا بخشی از نیازهای آنان برای آغاز سال تحصیلی تأمین شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان با بیان اینکه اجرای این طرح در راستای عمل به نیات واقفان خیراندیش انجام شده است، گفت: بخشی از موقوفات استان با نیت حمایت از امور فرهنگی، آموزشی و کمک به نیازمندان ایجاد شده و اوقاف تلاش می‌کند این نیات را به صورت دقیق و هدفمند اجرا کند.

توزیع یک‌هزار جفت کفش میان دانش‌آموزان نیازمند

کاروند ادامه داد: در کنار توزیع بسته‌های لوازم‌التحریر، بیش از یک‌هزار جفت کفش نو نیز میان دانش‌آموزان کم‌بضاعت استان توزیع شد تا حمایت‌های انجام شده در آستانه سال تحصیلی، بخشی از نیازهای ضروری دانش‌آموزان را پوشش دهد.

وی هدف از اجرای طرح «مهر تحصیلی» را حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار، فراهم کردن زمینه مناسب برای حضور دانش‌آموزان در مدارس و کمک به استمرار تحصیل آنان عنوان کرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان با اشاره به ظرفیت وقف در حل مسائل اجتماعی بیان کرد: وقف زمانی که در مسیر نیازهای واقعی جامعه به کار گرفته شود، می‌تواند آثار خود را به شکل ملموس در زندگی مردم نشان دهد و بخشی از مشکلات خانواده‌های نیازمند را کاهش دهد.

اجرای نیت واقفان در مسیر حمایت از نسل آینده

کاروند خاطرنشان کرد: کمک به دانش‌آموزان نیازمند تنها یک اقدام حمایتی نیست، بلکه سرمایه‌گذاری برای آینده جامعه و فراهم کردن فرصت برابر برای بهره‌مندی از آموزش و تحصیل است و در این مسیر، موقوفات می‌توانند نقش مؤثری ایفا کنند.

وی با قدردانی از واقفان خیراندیش و عوامل اجرایی طرح «مهر تحصیلی» اظهار کرد: اجرای چنین طرح‌هایی نشان می‌دهد که آثار وقف می‌تواند در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و آموزشی جاری باشد و اوقاف نیز بر اجرای دقیق و امینانه نیات واقفان تأکید دارد.