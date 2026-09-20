به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرئوف بستگانی، سرمربی تیم ملی والیبال ساحلی ایران، با اشاره به پیروزی مقابل مالدیو گفت: بچه‌های ما یک بازی خوب را انجام دادند و با قدرت مقابل مالدیو قرار گرفتند. پس‌فردا هم باید مقابل بنگلادش قرار بگیرند، اما مهم‌ترین بازی آنها مقابل ژاپن خواهد بود؛ ژاپنی که تغییر زیادی کرده و میزبان هم هست. بازی‌های این تیم را آنالیز کرده‌ایم و امیدوارم که شکست‌شان بدهیم.

او در خصوص اعتراض شدید شاگردانش به داور وسط زمین و میانجیگری خودش نیز صحبت کرد و گفت: ما در دوره‌های قبل ضربه‌های بدی از این اتفاق خورده بودیم و هرگز دوست نداشتم این اتفاق دوباره برایمان تکرار شود. به بچه‌ها گفته بودم هرگز اعتراض نکنند و دلیلش همین بود؛ عدم تکرار آن اتفاق‌های تلخ. یک توپ بالای تور خورد که داور امتیازش را به مالدیو داد. خدا را شکر بچه‌های ما یاد گرفته‌اند که به حرف گوش بدهند و زیاد وارد چالش‌های این‌چنینی نمی‌شوند.

سرمربی ایران در پاسخ به این سؤال که اگر ژاپن میزبان را ببریم، آیا گام بلندی برای قهرمانی برداشته‌ایم، گفت: بچه‌های ما بچه‌های خوبی هستند و رزومه دارند. کمی مصدومیت خاکی‌زاده نگران‌کننده است، وگرنه این دو نفر توانایی انجام دادن کارهای بزرگی را دارند. ما برای کسب خوشرنگ‌ترین مدال در بازی‌های آسیایی ناگویا می‌جنگیم.