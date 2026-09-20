به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید بهشتیراد صبح یکشنبه در نشست خبری تشریح برنامههای هفته دفاع مقدس استان کرمانشاه، با قدردانی از حضور و همراهی اصحاب رسانه اظهار کرد: روایت صحیح، واقعبینانه و جامع از حوادث و دستاوردهای دفاع مقدس و تحولات اخیر، اهمیت زیادی دارد و رسانهها در تبیین اقتدار و مجاهدتهای ملت ایران نقش مهمی بر عهده دارند.
معاون هماهنگکننده سپاه حضرت نبیاکرم (ص) استان کرمانشاه افزود: شرایط دفاع مقدس امسال با سالهای گذشته تفاوت دارد و به گفته وی، در درگیریهای اخیر تنها آمریکا و رژیم صهیونیستی در برابر جمهوری اسلامی قرار نداشتند، بلکه کشورهای غربی و برخی کشورهای منطقه نیز در این تقابل نقش داشتند.
وی با اشاره به مؤلفههای قدرت جمهوری اسلامی تصریح کرد: ایمان، اعتقاد و باور مردم از مهمترین مؤلفههای قدرت کشور است و حضور مردم در صحنه، پشتوانه مهمی برای نیروهای مسلح محسوب میشود.
بهشتیراد ادامه داد: شعار محوری هفته دفاع مقدس امسال «لبیک یا خامنهای» و شعار گفتمانی آن «روایت دفاع مقدس از دیروز تا امروز» است و برنامههای این هفته صرفاً به بازخوانی دفاع مقدس هشتساله محدود نمیشود، بلکه روایت هر سه دوره دفاع مقدس و نقش ملت ایران در این عرصهها مورد توجه قرار گرفته است.
وی با اشاره به گستره برنامههای هفته دفاع مقدس در استان گفت: در مجموع حدود ۲۵۰۰ تا ۳ هزار برنامه در سطوح مختلف سپاه استان، نواحی مقاومت، حوزههای مقاومت و اقشار بسیج پیشبینی شده است که پیشنهادهای مربوط به این برنامهها از حدود یک ماه گذشته جمعآوری و پس از بررسی در قالب دفترچه برنامههای دفاع مقدس به شهرستانها و پایگاههای مقاومت ابلاغ شده است.
معاون هماهنگکننده سپاه حضرت نبیاکرم (ص) استان کرمانشاه از چهار رویداد اصلی کشوری به عنوان برنامههای شاخص این هفته یاد کرد و افزود: نخستین رویداد «یاد یاران» است که در قالب آن از شهدا، خانوادههای معظم شهدا و پیشکسوتان دوران دفاع مقدس تجلیل میشود.
وی خاطرنشان کرد: این برنامه روز ۳۱ شهریورماه بهصورت سراسری برگزار خواهد شد و در استان کرمانشاه نیز از حدود ۳ هزار رزمنده دوران دفاع مقدس تجلیل میشود. همچنین سرکشی از خانوادههای معظم شهدای دوران دفاع مقدس با همکاری دستگاههای مرتبط در دستور کار قرار گرفته است.
بهشتیراد با اشاره به برگزار نشدن رژه نیروهای مسلح امسال گفت: به جای رژه، رزمایش «جانفدایان ایران عزیز» در نیمه نخست مهرماه برگزار میشود و پیشبینی شده است این برنامه در ورزشگاه ۱۵ خرداد کرمانشاه با حضور حدود ۳۰ هزار نفر برگزار شود.
وی یکی دیگر از رویدادهای پیشبینیشده را برگزاری اجتماع و مسابقات دانشآموزی «نومیدان» عنوان کرد و گفت: این مسابقات در ادامه برنامههای «میدانیار» و با مشارکت گروههای مختلف دانشآموزی در سطح استان و شهرستانها برگزار میشود و مراحل آن تا سطح کشوری ادامه خواهد داشت.
معاون هماهنگکننده سپاه حضرت نبیاکرم (ص) استان کرمانشاه همچنین از اجرای پویش «روایتآموز» خبر داد و اظهار کرد: این پویش با حضور راویان دفاع مقدس در اجتماعات، مدارس و دانشگاهها برگزار میشود و هدف آن انتقال روایتهای دوران دفاع مقدس به نسل جوان و نوجوان است.
وی با اشاره به جایگاه کرمانشاه در دوران دفاع مقدس گفت: با توجه به نقش استان در دوران دفاع مقدس و اینکه به گفته شهیدان و فرماندهان، جنگ از کرمانشاه آغاز و در این استان پایان یافت، برنامههای متنوعی برای بازخوانی نقش مردم و رزمندگان استان در دفاع مقدس در نظر گرفته شده است.
بهشتیراد افزود: از جمله برنامههای عمومی هفته دفاع مقدس میتوان به تجمع «لشکر زینبی» و رزمایش اقتدار بانوان، اجرای طرحهای محرومیتزدایی، آبرسانی به روستاها و افتتاح طرحهای نیروگاه خورشیدی اشاره کرد که بخشی از این برنامهها با مشارکت بسیج سازندگی اجرا میشود.
وی ادامه داد: در حوزه سلامت نیز گروههای جهادی طرح شهید رهنمون با محوریت مناطق کمبرخوردار فعالیت خواهند داشت و میزهای خدمت، میزهای خدمت حقوقی، دیدار با ائمه جمعه و جماعات و سرکشی از خانوادههای معظم شهدا و پیشکسوتان نیز در برنامههای این هفته قرار دارد.
معاون هماهنگکننده سپاه حضرت نبیاکرم (ص) استان کرمانشاه از اکران فیلمهای مرتبط با دفاع مقدس، برگزاری یادوارههای شهدا در سطوح مختلف، نشستهای بصیرتی، جلسات خاطرهگویی رزمندگان، مسابقات ورزشی، اجرای سرود، کتابخوانی و رونمایی از آثار مرتبط با دفاع مقدس به عنوان دیگر برنامههای این هفته نام برد.
وی گفت: غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا نیز روز پنجشنبه ساعت ۱۰ صبح در مزار شهدای کرمانشاه و همزمان در سطح مزار شهدای روستایی استان انجام خواهد شد.
بهشتیراد با تأکید بر ضرورت تبیین وقایع دفاع مقدس و تحولات اخیر برای نسل جوان و نوجوان اظهار کرد: نشستهای بصیرتی و برنامههای تبیینی در مساجد، مدارس و دانشگاهها برگزار میشود و در کنار آن، راویان دفاع مقدس، رزمندگان و پیشکسوتان نیز روایتهای خود را برای نسل جدید بیان خواهند کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برنامههای هفته دفاع مقدس امسال با مشارکت اقشار مختلف بسیج و مجموعههای مرتبط اجرا میشود و هدف اصلی آن، روایت صحیح دفاع مقدس، تبیین دستاوردها و انتقال تجربههای این دوران و تحولات اخیر به نسلهای آینده است.
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