گنج پنهان زاگرس در مسیر شکوفایی؛گردشگری روستایی ایلام زیرساخت می خواهد

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: در میان چینخوردگیهای سلسلهجبال زاگرس و گستره جنگلهای بلوط، روستاهای استان ایلام حامل گنجینهای کمنظیر از آیینها، خوراکهای اصیل، صنایعدستی کهن و زیست سنتی هستند.
ظرفیتهایی که فراتر از یک تفریح گذرا، بستری پویا و پایدار برای تحول اقتصادی، هویتبخشی و توسعه متوازن منطقهای به شمار میروند.
امروزه گردشگری روستایی و تجربه زیست بومی به عنوان یکی از بخشهای پربازده اقتصادی، نگاه برنامهریزان را از کانونهای شهری به سمت آبادیهای مولد سوق داده است.
گردشگری روستایی مدرن بر پایه تجربه زیست اصیل استوار است. مسافری که پا به دیار ایلام میگذارد، تنها نظارهگر چشماندازهای طبیعی نیست؛ بلکه در چرخه روزمره زندگی روستایی، از چشیدن طعم نانهای سنتی و خوراکهای بومی گرفته تا لمس بافتههای دستدوز و شنیدن آواهای کهن، غوطهور میشود.
این دادوستد فرهنگی و اقتصادی، زنجیرهای از درآمدزایی خرد اما پایدار را برای جوانان و بانوان روستایی پدید میآورد.
سند توسعه بومگردی و تعریف مسیرهای جدید گردشگری در دستور کار است
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر تغییر ریل گردشگری استان از بازدیدهای مقطعی به اقامتهای تجربهمحور اظهار داشت:روستاهای ایلام مظهر زنده فرهنگ و میراث ناملموس ما هستند. سیاست کلان ما در استان، توانمندسازی جوامع محلی از طریق گسترش هدفمند اقامتگاههای بومگردی است. خانه بومگردی صرفاً یک مکان استراحت نیست، بلکه سفارتخانهای فرهنگی از معماری بومی، آیینهای مهماننوازی و فرهنگ غذایی منطقه محسوب میشود.
فرزاد شریفی در ادامه با اشاره به برنامههای حمایتی این ادارهکل افزود: برای تکمیل زنجیره ارزش، تسهیلات ویژهای برای راهاندازی کارگاههای صنایعدستی روستایی و عرضه مستقیم تولیدات دامی و باغی به مسافران اختصاص یافته است. همچنین با همکاری دستگاههای اجرایی، تدوین مسیرهای موضوعی گردشگری (توریسم کشاورزی، بومگردی و میراث ناملموس) برای هدایت گردشگران به مناطق کمتر شناختهشده در حال اجراست تا عواید اقتصادی این صنعت به صورت عادلانه در سراسر پهنه استان توزیع شود.
وی افزود: در حال حاضر از مجموع ۱۵۷ واحد اقامتگاه بومگردی فعال در استان ایلام، ۶۰ واحد در درهشهر دایر است که این تمرکز معنادار، گویای استقبال کمنظیر جوامع محلی و ظرفیتهای بیبدیل تاریخی و طبیعی این منطقه است.
مدیرکل میراثفرهنگی ایلام عنوان کرد: بهسازی راههای دسترسی و توسعه زیرساختهای رفاهی، لازمه ماندگاری بیشتر گردشگران داخلی و خارجی است که با همافزایی دستگاههای اجرایی با جدیت دنبال میشود.
شریفی در پایان با اشاره به چشمانداز توسعه گردشگری استان خاطرنشان کرد: در پیشنویس سند توسعه ایلام، ۹۱ پروژه کلیدی و شاخص گردشگری جانمایی شده که اجراییشدن آنها تحولی ساختاری در رونق اقتصادی و معیشت پایدار جوامع بومی به همراه خواهد داشت.
گردشگری روستایی در نقطه اتصال اقتصاد و جامعهشناسی عمل میکند
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از بزرگترین چالشهای مناطق زاگرسنشین در دهههای اخیر، پدیده مهاجرت نخبگان محلی و نیروی کار جوان به حاشیه کلانشهرها به دلیل محدودیت منابع درآمدی بوده است.
مجتبی نصری ادامه داد: گردشگری روستایی دقیقاً در نقطه اتصال اقتصاد و جامعهشناسی عمل میکند؛ یعنی با فعالسازی سرمایههای نمادین روستا (طبیعت، فولکلور، خوراک و صنایعدستی)، خلق ثروت میکند.
وی افزود:وقتی یک جوان روستایی میبیند که فرهنگ بومی و تولیدات ارگانیک دیارش خریدار دارد و میتواند منبع درآمدی آبرومند باشد، تعلق خاطر او به زادگاهش دوچندان میشود. با این حال، موفقیت پایدار این مدل مشروط به دو اصل حیاتی است نخست، تقویت زیرساختهای دسترسی، خدمات بهداشتی و ارتباطی؛ و دوم، آموزش جوامع محلی برای صیانت از هویت فرهنگی و جلوگیری از آسیب به بافت زیستمحیطی بکر زاگرس.
نصری عنوان کرد: گذار از الگوی سنتی و هدایت مسافران عبوری به سمت عمق جغرافیای گردشگری استان، نیازمند برندسازی و روایتگری حرفهای است. ایلام امروز محتاج روایتی یکپارچه است که در آن، طبیعت بکر، تاریخ کهن، صنایعدستی اصیل و فرهنگ باشکوه مهماننوازی عشایری و روستایی در قالب بستههای تجربی سفر تعریف شوند.
وی اضافه کرد: در این میان، بهرهگیری هوشمندانه از ظرفیت فضای مجازی، تولید محتوای چندرسانهای باکیفیت و همافزایی میان فعالان بخش خصوصی و رسانهها، شرط لازم برای تغییر ذائقه و الگوی رفتاری گردشگران و انگیزش آنان برای ماندگاری و اقامت است.
استان ایلام با برخورداری از درگاه بینالمللی مهران و تردد سالانه میلیونها زائر و مسافر، در آستانه یک تصمیم راهبردی قرار گرفته است تحول ساختاری از یک استان صرفاً عبوری به یک مقصد جذاب، هوشمند و ماندگار برای گردشگران داخلی و خارجی
کارشناسان و فعالان حوزه گردشگری معتقدند مرز مهران نه تنها یک معبر مواصلاتی، بلکه بزرگترین ویترین بالقوه برای معرفی ظرفیتهای پنهان طبیعت، تاریخ و میراث ناملموس زاگرس است. عدم تبدیل این حجم عظیم از تردد به فرصتهای درآمدزایی و اشتغال پایدار برای جوامع بومی، حلقهای مفقوده در چرخه اقتصادی منطقه به شمار میرود.
استان ایلام با دارا بودن صدها روستای مستعد و چشماندازهای کمنظیر طبیعی و تاریخی، در آستانه جهشی ساختاری در حوزه توریسم روستایی قرار دارد. همافزایی میان نهادهای متولی، اعطای مشوقهای سرمایهگذاری، تقویت بازاریابی دیجیتال و مهمتر از همه، آموزش و توانمندسازی ساکنان بومی، میتواند روستاهای این دیار را از کانونهای خاموش به قطبهای شکوفایی اقتصاد مقاومتی و مقاصد برتر گردشگری تجربی در غرب کشور بدل سازد.
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