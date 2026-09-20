واکسیناسیون تب برفکی بیش از ۳ هزار رأس دام در چابهار و دشتیاری

به گزارش خبرنگار مهر، محمود نخعی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: فاز نخست عملیات واکسیناسیون علیه بیماری تب برفکی با هدف افزایش سطح ایمنی دام‌ها و پیشگیری از شیوع این بیماری در شهرستان‌های چابهار و دشتیاری اجرا و بیش از سه هزار رأس دام سبک و سنگین تحت پوشش واکسیناسیون قرار گرفتند.

سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان چابهار، ادامه داد: فاز نخست عملیات واکسیناسیون تب برفکی در راستای برنامه سراسری پیشگیری و کنترل این بیماری و با مشارکت اکیپ‌های عملیاتی دامپزشکی در مناطق مختلف چابهار و دشتیاری اجرا شد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، بیش از سه هزار رأس دام سبک و سنگین علیه بیماری تب برفکی واکسینه شدند و دام‌های واجد شرایط تحت پوشش برنامه ایمن‌سازی قرار گرفتند.

نخعی با اشاره به واگیردار بودن تب برفکی اظهار کرد: این بیماری از مهم‌ترین بیماری‌های واگیر دام است که در صورت بروز و انتشار می‌تواند با ایجاد علائم بالینی و کاهش تولید، خسارت اقتصادی قابل توجهی به دامداران وارد کند؛ از این رو پیشگیری و افزایش سطح ایمنی جمعیت دام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی ادامه داد: اجرای واکسیناسیون به تنهایی برای کنترل بیماری کافی نیست و رعایت اصول بهداشتی و امنیت زیستی، جلوگیری از جابه‌جایی غیرمجاز دام، رعایت ضوابط قرنطینه‌ای و گزارش سریع موارد مشکوک، در کنار واکسیناسیون، نقش مهمی در جلوگیری از انتشار بیماری دارد.

سرپرست اداره دامپزشکی چابهار از مردم خواست: ضمن همکاری با اکیپ‌های دامپزشکی و فراهم کردن شرایط مناسب برای انجام واکسیناسیون، هرگونه علائم مشکوک بیماری یا افزایش غیرعادی تلفات را در کوتاه‌ترین زمان به اداره دامپزشکی اطلاع دهند.

وی تاکید کرد: صیانت از سلامت دام‌ها علاوه بر حفظ سرمایه و معیشت دامداران، در تداوم تولید و تأمین فرآورده‌های خام دامی سالم و حفظ بهداشت و امنیت غذایی جامعه نقش مستقیم دارد.