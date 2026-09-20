به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یونس عزیزی صبح یکشنبه در نشست خبری تشریح برنامه‌های هفته دفاع مقدس، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، ایثارگران، جانبازان و پیشکسوتان دفاع مقدس، اظهار کرد: اصحاب رسانه در انعکاس برنامه‌های دفاع مقدس طی سال و به‌ویژه در هفته دفاع مقدس نقش مهمی بر عهده دارند و تلاش آنها در انتقال مفاهیم این دوران قابل توجه است.

وی با اشاره به نقش رسانه در عرصه دفاع و مقابله با جنگ شناختی افزود: رسانه‌ها باید واقعیت‌های دفاع مقدس و رشادت‌های رزمندگان در دوره‌های مختلف را برای مردم، به‌ویژه نوجوانان و جوانان، به‌درستی تبیین و منعکس کنند تا نسل جدید شناخت دقیق‌تری از این حوادث و دستاوردهای آن داشته باشد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان کرمانشاه همچنین آغاز سال تحصیلی را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: همزمان با اول مهر و نواخته شدن زنگ مقاومت در مدارس استان، یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و دانشجو گرامی داشته می‌شود و برنامه‌هایی نیز با همکاری آموزش و پرورش در این زمینه اجرا خواهد شد.

عزیزی دفاع مقدس را یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تاریخی انقلاب اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: فرهنگ دفاع مقدس به عنوان یک گنجینه ارزشمند می‌تواند در تربیت و آگاهی نسل‌های جدید مورد استفاده قرار گیرد و باید با بهره‌گیری از شیوه‌های نوین و فناورانه، این فرهنگ به نوجوانان و جوانان منتقل شود.

وی در ادامه به نقش استان کرمانشاه در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: آغاز رسمی جنگ تحمیلی ۳۱ شهریور سال ۱۳۵۹ اعلام شد، اما کرمانشاه پیش از آن نیز شاهد حوادث و تحولات مرتبط با دفاع از انقلاب اسلامی بود و شکست حصر پاوه در سال ۱۳۵۸ از جمله این رویدادها است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان کرمانشاه افزود: بر همین اساس، تقویم دفاع مقدس استان در حال بازنگری است و تلاش می‌کنیم این تقویم از ابتدای سال ۱۳۵۸ تا امروز تدوین و نهایتاً تا پایان سال جاری یا ابتدای سال آینده رونمایی شود تا مبنایی برای برنامه‌ریزی‌های مرتبط با دفاع مقدس در استان قرار گیرد.

عزیزی با بیان اینکه عملیات مرصاد آخرین عملیات رزمی مهم در استان کرمانشاه بود، اظهار کرد: پس از دوران دفاع مقدس نیز هفت یادمان در استان ایجاد شده و عملیات‌های متعددی که در این منطقه انجام شده، بخشی از تاریخ دفاع مقدس کرمانشاه را شکل داده است.

وی ادامه داد: مراکز فرهنگی غرب، مرصاد و مرکز فرهنگی دفاع مقدس کرمانشاه از جمله زیرساخت‌های مرتبط با حفظ آثار دفاع مقدس در استان هستند و اردوهای راهیان نور نیز از مهم‌ترین برنامه‌ها برای انتقال مفاهیم دفاع مقدس به نسل‌هایی است که دوران جنگ تحمیلی را ندیده‌اند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان کرمانشاه با اشاره به برگزاری مراسم سالروز عملیات بازی‌دراز گفت: این برنامه هر سال در اردیبهشت ماه در منطقه عمومی سرپل‌ذهاب برگزار می‌شود و بیش از ۵۵ هزار نفر از سراسر کشور در آن حضور پیدا می‌کنند و این مراسم به عنوان افتتاحیه اردوهای راهیان نور نیز مورد توجه قرار دارد.

عزیزی از تدوین سند ۲۰ ساله برنامه‌های دفاع مقدس خبر داد و بیان کرد: سال ۱۴۰۴ پایان سند ۱۰ ساله بود و از سال ۱۴۰۵ برنامه‌های حوزه دفاع مقدس بر اساس سند ۲۰ ساله تنظیم شده است و ادارات کل، فرمانداران، نیروهای مسلح و مجموعه‌های مرتبط در استان و شهرستان‌ها باید برنامه‌های خود را با این سند هماهنگ کنند.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه معراج شهدا گفت: در سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ معراج شهدای باغ فردوس کرمانشاه احیا شد و مراسم مرتبط با ۱۴۴ شهیدی که در جنگ اخیر به شهادت رسیدند در این مکان انجام گرفت. همچنین برای ۳۴ شهید اهل استان کرمانشاه که در سایر استان‌ها به شهادت رسیده بودند نیز مراسم‌هایی در معراج شهدا برگزار شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان کرمانشاه جمع‌آوری اسناد مربوط به جنگ ۱۲ روزه و حوادث اخیر را از دیگر مأموریت‌های این اداره کل عنوان کرد و افزود: اسناد این حوادث جمع‌آوری شده تا در آینده امکان بهره‌برداری از آنها برای انتقال تجربیات و فرهنگ مقاومت به نسل‌های جدید فراهم شود.

عزیزی درباره برنامه‌های هفته دفاع مقدس سال ۱۴۰۵ نیز اظهار کرد: شعار امسال برنامه‌های هفته دفاع مقدس «لبیک یا خامنه‌ای» است و در مجموع هزار و ۱۹۴ برنامه در قالب ۵ هزار و ۲۵۶ اقدام در استان اجرا خواهد شد که سهم نیروهای مسلح ۲۷۷ برنامه و ۲ هزار اقدام و سهم دستگاه‌های کشوری ۹۱۷ برنامه و ۳ هزار و ۲۵۶ اقدام است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی ۱۴ کمیته در مرکز استان گفت: دستورالعمل برنامه‌های هفته دفاع مقدس بومی‌سازی و به نیروهای مسلح و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است و جلسات استانی نیز با حضور استاندار، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و فرمانداران برگزار شده تا برنامه‌ها در شهرستان‌ها نیز به شکل منسجم اجرا شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان کرمانشاه بر ضرورت فضاسازی فرهنگی در سطح استان تأکید کرد و افزود: این فضاسازی باید از رده‌های نیروهای مسلح و دستگاه‌های اجرایی تا سطح دهستان‌ها دنبال شود و متناسب با شرایط امروز، برنامه‌هایی برای تبیین دفاع مقدس اول، دوم و سوم در نظر گرفته شود.

عزیزی در تشریح عناوین روزهای هفته دفاع مقدس گفت: روز نخست، ۳۱ شهریور با عنوان «پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت، پرچمداران ایثار و همبستگی ملی» به تجلیل از پیشکسوتان اختصاص دارد و برنامه‌ای ویژه نیز با حضور جمعی از این پیشکسوتان در مرکز استان برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: دوم مهرماه با عنوان «شهیدان، جانبازان و آزادگان، قهرمانان جاودانه وطن» به تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران و غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا اختصاص دارد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان کرمانشاه افزود: سوم مهرماه با عنوان «زنان، مدافعان حریم خانواده، جامعه و معنویت» به تبیین نقش زنان و خانواده در دفاع مقدس و مقاومت اختصاص دارد و برنامه‌هایی از جمله حضور در نمازهای جمعه و راهپیمایی خانوادگی نیز پیش‌بینی شده است.

عزیزی گفت: چهارم مهرماه نیز با محوریت «دفاع همه‌جانبه، پشتیبانی مردمی و اصناف و سربازان» برگزار می‌شود و نقش مردم و اصناف در پشتیبانی از جبهه‌ها، اهمیت آموزش عمومی، پدافند غیرعامل و پاسداشت مقام سربازان مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی عنوان کرد: پنجم مهرماه با عنوان «مدافعان امنیت و عزت ایران، نیروهای مسلح، بسیجیان، جهادگران، روحانیت، عشایر، روستاییان و پیشمرگان کرد مسلمان» برگزار می‌شود و برای پیشمرگان کرد مسلمان که در دوران دفاع مقدس و حوادث اخیر در دفاع از امنیت منطقه نقش داشته‌اند، برنامه ویژه‌ای پیش‌بینی شده است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: ششم مهرماه به موضوع ولایت‌مداری، دشمن‌شناسی و استکبارستیزی اختصاص دارد و گرامیداشت شهید سیدحسن نصرالله نیز در برنامه‌های این روز قرار گرفته است.

عزیزی ادامه داد: هفتم مهرماه نیز با عنوان «فرماندهان، عزتمداران و حماسه‌آفرینان» برگزار می‌شود و گرامیداشت امام و فرماندهان شهید دفاع مقدس از برنامه‌های این روز خواهد بود.

وی همچنین از برگزاری برنامه‌های ویژه برای دانش‌آموزان، رونمایی از کتاب «تاریخ توصیفی استان کرمانشاه» و تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس خبر داد و گفت: تلاش شده است این برنامه‌ها علاوه بر گرامیداشت مناسبت‌های دفاع مقدس، زمینه انتقال صحیح و اثرگذار این فرهنگ به نسل نوجوان و جوان را فراهم کند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان کرمانشاه در پایان بر ضرورت مشارکت فرمانداران، فرماندهان نیروهای مسلح، شهرداری‌ها، دستگاه‌های اجرایی و اصحاب رسانه در اجرای برنامه‌های هفته دفاع مقدس تأکید کرد و افزود: اطلاع‌رسانی دقیق و گسترده این برنامه‌ها می‌تواند زمینه حضور بیشتر مردم و انتقال بهتر مفاهیم و ارزش‌های دفاع مقدس به نسل‌های جدید را فراهم کند.