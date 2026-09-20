عملیات مرمت و ساماندهی بازارهای تاریخی تربت حیدریه آغاز شد

علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات مرمت، بهسازی و ساماندهی بازارهای سنتی و تاریخی تربت حیدریه با هدف حفظ اصالت معماری و ارتقای زیرساختهای گردشگری با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال کلید خورد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تربت حیدریه ادامه داد: بازارهای سنتی هر شهر، تنها محلی برای داد و ستد نیستند؛ بلکه کتابهای گویایی از تاریخ، هویت و سبک زندگی پیشینیان ما هستند.
وی گفت: بافت تاریخی تربتحیدریه که در محور گردشگری و مسیر آثار تاریخی مجموعه فرهنگی-تاریخی قطبالدین حیدر، حمام حاج رئیس، رباط لاری و سراهای قیصریه و امین و آب انبار شیرچهارسوق قرار دارد، بهعنوان یکی از مهمترین مراکز ثقل گردشگری شهر تربت حیدریه است.
محمدی تصریح کرد: این پروژه مرمتی که از محل اعتبارات ملی و با پیگیری نماینده مجلس و فرمانداری شهرستان و مساعدت اداره کل میراث فرهنگی استان صورت گرفته ، شامل کفسازی و بهسازی معابر جهت تسهیل تردد مردم با حفظ بافت سنتی بازار و بازسازی نماها با استفاده از مصالح سنتی همخوان با معماری اصیل بازار است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تربت حیدریه گفت: این پروژه که در تداوم تلاشها برای معرفی ظرفیتهای گردشگری شهرستان انجام میشود، میتواند تربتحیدریه را به مقصد اصلی گردشگران تبدیل کند و حفظ بازارهای تاریخی باوجود مشاغل سنتی، علاوه بر زنده نگه داشتن فرهنگ بومی، نقش بسزایی در رونق کسبوکار سنتی و اقتصاد محلی ایفا خواهد کرد.
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