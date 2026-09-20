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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۸

عیادت رئیس دفتر مقام معظم رهبری در قم از آیت‌الله شبیری زنجانی

عیادت رئیس دفتر مقام معظم رهبری در قم از آیت‌الله شبیری زنجانی

قم- رئیس دفتر مقام معظم رهبری در قم با حضور در بیمارستان از آیت‌الله شبیری زنجانی از مراجع عظام تقلید عیادت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمود محمدی عراقی رئیس دفتر مقام معظم رهبری در قم، صبح یکشنبه با حضور در بیمارستان از آیت‌الله سید موسی شبیری زنجانی عیادت کرد و در جریان وضعیت درمان این مرجع تقلید قرار گرفت.

آیت‌الله شبیری زنجانی از دو روز قبل به دلیل بروز مشکلات داخلی ناشی از عفونت ریه در یکی از بیمارستان‌های قم بستری شد و تحت درمان قرار گرفت.

حجت الاسلام والمسلمین سید احمد شبیری زنجانی فرزند این مرجع تقلید نیز بیان کرد: ایشان هنوز به بخش منتقل نشده و در بخش مراقبت های ویژه تحت درمان است و از عموم ملت ایران می خواهیم برای بهبود حال ایشان دعا کنند. 

کد مطلب 6952348

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