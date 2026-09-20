سعید صنعتی منفرد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات انجامشده برای مقابله با برداشتهای غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی اظهار کرد: سال گذشته ۵۷۰ حلقه چاه غیرمجاز در برنامه برخورد قرار گرفت که مسدود کردن این چاهها به صرفهجویی حدود ۱۷ میلیون مترمکعب آب منجر شد.
وی افزود: برای سال جاری نیز حدود ۷۷۰ حلقه چاه غیرمجاز در برنامه قرار گرفته است و تلاش میشود این چاهها تعیین تکلیف و مسلوبالمنفعه شوند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای زنجان با تأکید بر ضرورت استمرار برخورد با چاههای غیرمجاز، تصریح کرد: اجرای این طرح نیازمند استمرار و تأمین اعتبار است، چراکه همزمان با برخورد با چاههای موجود، در برخی مقاطع شاهد ایجاد تخلفات جدید نیز هستیم.
توسعه کشت برنج در زنجان باید کنترل شود
صنعتی منفرد در ادامه با اشاره به توسعه کشت برنج در استان زنجان اظهار کرد: کشت برنج یکی از موضوعات جدی مطرحشده در جلسات شورای حفاظت از منابع آب استان است و این شورا طی سه ماه اخیر دو بار تشکیل جلسه داده است.
وی افزود: در برخی مناطق استان، بهویژه شهرستان زنجان، توسعه کشت برنج اتفاق افتاده و مقرر شده است جهاد کشاورزی گزارشهای دقیقتری درباره وضعیت این کشت در مناطق مختلف ارائه کند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای زنجان با اشاره به سابقه کشت برنج در برخی مناطق استان گفت: در منطقه قزلاوزن، کشت برنج سابقه تاریخی دارد و بررسی تصاویر هوایی مربوط به سال ۱۳۴۱ نشان میدهد که در برخی نقاط، این کشت در محدودههایی که امروزه نیز مورد استفاده قرار میگیرد، انجام میشده است.
وی خاطرنشان کرد: با وجود این سابقه، توسعه کشت برنج در استانهای غیرشمالی با محدودیتهای قانونی مواجه است و باید از توسعه سطح زیرکشت آن جلوگیری شود.
صنعتی منفرد بر ضرورت همکاری میان شرکت آب منطقهای و جهاد کشاورزی تأکید کرد و گفت: بخش قابل توجهی از کشتهای مورد اشاره در اراضی مستثنیات و تراسهای بالادست انجام میشود و دستگاههای متولی باید نسبت به جلوگیری از تخلفات و کنترل توسعه این کشت اقدام کنند.
گلخانهداری با هدف افزایش بهرهوری آب توسعه یابد
مدیرعامل شرکت آب منطقهای زنجان درباره توسعه کشت گلخانهای نیز اظهار کرد: اصل توسعه گلخانهها میتواند به افزایش بهرهوری آب کمک کند، چراکه میزان تولید به ازای هر واحد آب در گلخانه بیشتر بوده و هدررفت آب نیز کاهش مییابد.
وی افزود: با این حال، توسعه گلخانه نباید به معنای ایجاد مصرف جدید و افزایش برداشت از منابع آب زیرزمینی باشد.
صنعتی منفرد ادامه داد: سیاست شرکت آب منطقهای این است که توسعه گلخانهها در اراضی کشاورزی موجود انجام شود؛ به این معنا که به جای توسعه سطح زیرکشت و ایجاد مصرف جدید، از میزان آب موجود برای افزایش بهرهوری و ارزش اقتصادی تولید استفاده شود.
وی تصریح کرد: این موضوع در سالهای اخیر در صدور مجوزهای جدید مورد توجه جدی قرار گرفته و شرکت آب منطقهای با توسعه گلخانههایی که نیازمند برداشت جدید از منابع آب باشند، موافقت نکرده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای زنجان گفت: هدف این است که با همان میزان آب تخصیصیافته به اراضی کشاورزی، از طریق تغییر الگوی تولید و ایجاد گلخانه، ارزش اقتصادی و اشتغال بیشتری ایجاد شود، نه اینکه با عنوان توسعه گلخانه، برداشت جدیدی از آبخوان صورت گیرد.
صنایع آببر به سمت استفاده از پساب هدایت میشوند
صنعتی منفرد درباره تأمین آب صنایع آببر در استان نیز اظهار کرد: شرکت آب منطقهای برای صنایع آببر، آب جدید از منابع متعارف تأمین نمیکند و سیاست اصلی، استفاده از پساب برای تأمین آب مورد نیاز این صنایع است.
وی افزود: بر اساس الزامات قانونی، صنایع آببر باید به سمت استفاده از پساب حرکت کنند و صنایع موجود نیز برای تأمین آب مورد نیاز خود از محل پساب مکلف شدهاند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای زنجان گفت: برای صنایع موجود در شهرستان زنجان نیز برنامه انتقال پساب در نظر گرفته شده است و این صنایع باید نسبت به اجرای خطوط انتقال اقدام کنند
وی درباره وضعیت شهرستان ابهر نیز اظهار کرد: در این شهرستان قراردادی میان شرکت آب و فاضلاب و یک سرمایهگذار برای جمعآوری و استفاده از پساب منعقد شده بود که شرکت آب منطقهای نسبت به بخشی از مفاد آن ورود کرد.
صنعتی منفرد افزود: تأکید شرکت آب منطقهای این بود که تمام پساب نباید در اختیار یک سرمایهگذار قرار گیرد، بلکه بخشی از پساب باید برای تغذیه و جایگزینی منابع آبخوان و بخشی نیز در اختیار شرکت آب منطقهای برای مصارف جایگزین قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: این موضوع در جلسات مختلف استانداری نیز پیگیری شده و تلاش میشود سازوکاری برای استفاده بهینه از پساب، تأمین نیاز صنایع و جلوگیری از فشار بیشتر بر منابع آب زیرزمینی ایجاد شود.
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