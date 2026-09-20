به گزارش خبرنگار مهر، علی سملیان صبح شنبه در نشست با نماینده مردم بوشهر٬ گناوه و دیلم در مجلس اظهار کرد: طی مدت اخیر سایتهای جدید ارتباطی در نقاط مختلف استان ایجاد و راهاندازی شده که این اقدامات به بهبود کیفیت و پوشش خدمات ارتباطی در مناطق مختلف منجر شده است.
وی افزود: توسعه شبکه ارتباطی نیازمند شناسایی دقیق نقاط دارای ضعف پوشش و بررسی شرایط فنی و اجرایی هر منطقه است و در همین راستا بازدیدهای میدانی از مناطق مختلف استان در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر بیان کرد: در این بازدیدها نقاط کور ارتباطی، مناطق دارای پوشش ضعیف و محدودههایی که نیازمند ایجاد یا توسعه سایت هستند، شناسایی میشوند تا اقدامات لازم برای ارتقای پوشش شبکه انجام شود.
تقویت پوشش ارتباطی جادهای و روستایی
سملیان با اشاره به اهمیت پوشش ارتباطی جادهای و روستایی تصریح کرد: تلاش میکنیم با همکاری اپراتورها و دستگاههای مرتبط، فضاهای مورد نیاز برای احداث و توسعه سایتهای ارتباطی تأمین شود تا امکان اجرای پروژهها در مناطق اولویتدار فراهم شود.
وی ادامه داد: توسعه زیرساختهای ارتباطی یک فرایند مستمر است و با توجه به گستردگی استان و پراکندگی روستاها و محورهای مواصلاتی، شناسایی نیازهای جدید و اجرای پروژههای تکمیلی به صورت مستمر پیگیری میشود.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر خاطرنشان کرد: در همین راستا هماهنگی با نمایندگان مردم، دستگاههای اجرایی و اپراتورهای ارتباطی انجام میشود تا مطالبات مردم در زمینه کیفیت و پوشش شبکه با سرعت بیشتری پیگیری و به مرحله اجرا برسد.
در این نشست مدیران حوزه ارتباطات استان نیز گزارشی از وضعیت زیرساختهای موجود، پروژههای توسعه شبکه و چالشهای پیشرو ارائه کردند و مقرر شد بازدیدهای میدانی برای شناسایی نقاط کور ارتباطی و بررسی فضاهای مورد نیاز سایتهای ارتباطی با هماهنگی دستگاههای مرتبط انجام شود.
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