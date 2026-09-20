به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در سالهای اخیر، رفتار مشتریان تغییرات زیادی کرده و بخش بزرگی از فرآیند خرید، آشنایی با برند و تصمیمگیری مشتریان در فضای آنلاین انجام میشود. کسبوکارهایی که حضور قدرتمندی در اینترنت ندارند، بخش زیادی از فرصتهای فروش و ارتباط با مشتریان بالقوه را از دست میدهند. به همین دلیل همکاری با یک شرکت دیجیتال مارکتینگ حرفهای به یکی از مهمترین تصمیمهای استراتژیک برای برندها تبدیل شده است.
دیجیتال مارکتینگ تنها به تبلیغات در اینترنت محدود نمیشود، بلکه مجموعهای از فعالیتهای بههمپیوسته مانند سئو، بازاریابی محتوا، تبلیغات کلیکی، مدیریت شبکههای اجتماعی، طراحی کمپین، تحلیل داده، بهینهسازی نرخ تبدیل و برندینگ دیجیتال را شامل میشود. یک آژانس دیجیتال مارکتینگ حرفهای باید بتواند میان تمام این کانالها ارتباط ایجاد کند و یک مسیر رشد قابل اندازهگیری برای کسبوکار طراحی کند. با افزایش تعداد شرکتهای فعال در این حوزه، انتخاب بهترین مجموعه برای همکاری ساده نیست. برخی آژانسها خدمات فولسرویس ارائه میدهند، برخی روی یک حوزه خاص مانند سئو یا تبلیغات آنلاین تمرکز دارند و برخی دیگر بیشتر در زمینه برندینگ و کمپینهای خلاقانه فعالیت میکنند. بنابراین انتخاب بهترین شرکت دیجیتال مارکتینگ باید بر اساس نیاز واقعی کسبوکار انجام شود. در این مطلب به بررسی و معرفی بهترین شرکتهای دیجیتال مارکتینگ در ایران پرداختیم.
شرکت دیجیتال مارکتینگ چیست و چه خدماتی ارائه میدهد؟
یک شرکت دیجیتال مارکتینگ مجموعهای تخصصی است که به کسبوکارها کمک میکند از طریق ابزارهای دیجیتال، مخاطب بیشتری جذب کنند، برند خود را توسعه دهند و فروش خود را افزایش دهند. برخلاف تصور برخی افراد، فعالیت این شرکتها تنها به مدیریت شبکههای اجتماعی یا اجرای تبلیغات محدود نمیشود. یک آژانس حرفهای معمولاً خدماتی مانند طراحی استراتژی دیجیتال، سئو سایت، تبلیغات گوگل، تبلیغات کلیکی، تولید محتوا، بازاریابی شبکههای اجتماعی، ایمیل مارکتینگ، تحلیل رفتار کاربران و بهینهسازی نرخ تبدیل را ارائه میدهد. هدف اصلی دیجیتال مارکتینگ ایجاد رشد پایدار و تبدیل مخاطب آنلاین به مشتری واقعی است، خواه این هدف از طریق طراحی سایت و یا فروشگاه آنلاین بدست بیاید و خواه از طریق تبلیغات و تولید محتوا در بستر شبکههای اجتماعی.
معیارهای انتخاب بهترین شرکت های دیجیتال مارکتینگ ایران
سابقه فعالیت یکی از مهمترین معیارها برای انتخاب یک آژانس دیجیتال مارکتینگ است. بازاریابی دیجیتال حوزهای پویا است و الگوریتمها، رفتار کاربران و ابزارهای تبلیغاتی دائماً تغییر میکنند. شرکتی که سالها در این حوزه فعالیت کرده باشد، معمولاً تجربه بیشتری در مواجهه با چالشهای مختلف دارد. بررسی نمونه پروژهها یکی از بهترین روشها برای شناخت توانایی یک شرکت است. البته تعداد پروژهها به تنهایی اهمیت ندارد، بلکه باید بررسی شود آن مجموعه در چه صنایعی فعالیت کرده، چه نوع کمپینهایی اجرا کرده و چه نتایجی به دست آورده است. دیجیتال مارکتینگ یک فعالیت تکنفره نیست. یک تیم حرفهای باید ترکیبی از متخصصان سئو، محتوا، تبلیغات، تحلیل داده، طراحی، توسعه سایت و استراتژی بازاریابی داشته باشد. یک شرکت معتبر باید بتواند عملکرد کمپینها، هزینهها، نتایج و شاخصهای موفقیت را بهصورت شفاف گزارش کند. شفافیت یکی از مهمترین تفاوتهای میان یک آژانس حرفهای و یک مجری تبلیغاتی معمولی است.
بهترین شرکت های دیجیتال مارکتینگ در ایران: ۱. تهران سایت
تهران سایت یکی از مجموعههای باسابقه حوزه طراحی سایت، سئو و خدمات دیجیتال مارکتینگ در ایران است که فعالیت خود را از سال ۱۳۸۲ آغاز کرده است. این مجموعه ابتدا با تمرکز بر طراحی وب فعالیت خود را توسعه داد و در ادامه خدماتی مانند سئو سایت، تولید محتوا، طراحی فروشگاه اینترنتی و بازاریابی دیجیتال را به خدمات خود اضافه کرد. یکی از نقاط قوت تهران سایت، تجربه همزمان در طراحی سایت و سئو است. بسیاری از کسبوکارها زمانی که وارد مسیر دیجیتال مارکتینگ میشوند، با مشکلاتی مانند ساختار نامناسب سایت، ضعف تجربه کاربری، مشکلات فنی و نبود استراتژی محتوایی مواجه هستند. داشتن تجربه در ساخت زیرساخت سایت و سپس توسعه بازاریابی دیجیتال میتواند یک مزیت مهم برای رشد آنلاین باشد. تهران سایت برای کسبوکارهایی که به دنبال یک مسیر یکپارچه از طراحی سایت تا جذب مشتری از گوگل هستند، گزینه قابل بررسی محسوب میشود. از طرف دیگر، برندهایی که تنها به دنبال یک فعالیت محدود مانند تبلیغات کوتاهمدت هستند، ممکن است نیاز متفاوتی داشته باشند.
بهترین شرکت های دیجیتال مارکتینگ در ایران: ۲. راتین
راتین یکی از آژانسهای باسابقه دیجیتال مارکتینگ ایران است که فعالیت خود را از سال ۱۳۸۶ آغاز کرده و در حوزههایی مانند تبلیغات آنلاین، گوگل ادز، سئو، بازاریابی محتوا و طراحی کمپین فعالیت دارد. یکی از نقاط قوت راتین، تمرکز روی تبلیغات دادهمحور و کمپینهای دیجیتال است. کسبوکارهایی که به دنبال جذب سریعتر مشتری از طریق تبلیغات آنلاین هستند، معمولاً به آژانسهایی نیاز دارند که علاوه بر اجرای تبلیغ، توانایی تحلیل عملکرد کمپین و بهینهسازی هزینهها را داشته باشند. البته هزینه همکاری با آژانسهای حرفهای تبلیغات دیجیتال ممکن است برای کسبوکارهای کوچک بالا باشد و باید پیش از شروع همکاری، مدل همکاری و بازگشت سرمایه بررسی شود.
بهترین شرکت های دیجیتال مارکتینگ در ایران: ۳. صبا ویژن
صبا ویژن یکی از شناختهشدهترین مجموعههای تبلیغات دیجیتال در ایران است که بهعنوان یکی از زیرمجموعههای گروه صباایده فعالیت میکند. این مجموعه در ابتدا با تمرکز بر تبلیغات آنلاین شکل گرفت و به مرور خدمات خود را در حوزههایی مانند تبلیغات ویدیویی، تبلیغات بنری، تبلیغات همسان، کمپینهای دیجیتال و بازاریابی عملکردی توسعه داد. یکی از مهمترین نقاط قوت صبا ویژن، دسترسی به اکوسیستم گسترده تبلیغات دیجیتال و همکاری با رسانههای آنلاین پرترافیک است. این موضوع باعث شده این مجموعه برای برندهایی که به دنبال اجرای کمپینهای گسترده و افزایش آگاهی از برند هستند، گزینه قابل توجهی باشد. توانایی اجرای کمپینهای بزرگ با پوشش رسانهای گسترده، مهمترین مزیت رقابتی صبا ویژن محسوب میشود. صبا ویژن بیشتر برای برندهای بزرگ، کسبوکارهای B۲C و مجموعههایی که بودجه تبلیغاتی مشخصی برای کمپینهای گسترده دارند، مناسب است. البته برای کسبوکارهای کوچک که هدف اصلی آنها رشد ارگانیک، سئو یا بازاریابی کمهزینه و مرحلهای است، ممکن است تمام ظرفیتهای این مجموعه مورد نیاز نباشد.
بهترین شرکت های دیجیتال مارکتینگ در ایران: ۴. یکتانت
یکتانت یکی از شناختهشدهترین نامها در حوزه تبلیغات دیجیتال ایران است و بیشتر بهعنوان یک پلتفرم تبلیغات آنلاین و تبلیغات همسان شناخته میشود. این مجموعه امکان اجرای تبلیغات هدفمند، کلیکی، همسان و کمپینهای مبتنی بر داده را برای کسبوکارها فراهم کرده است. تفاوت اصلی یکتانت با بسیاری از آژانسهای دیجیتال مارکتینگ در این است که تمرکز اصلی آن بیشتر روی زیرساخت تبلیغات و فناوری تبلیغاتی قرار دارد. یعنی به جای اینکه صرفاً یک تیم اجرایی کمپین باشد، بستری برای اتصال تبلیغدهندگان به رسانهها و نمایش تبلیغات هدفمند ایجاد کرده است. دادهمحوری و امکان هدفگیری دقیق کاربران یکی از مهمترین مزایای یکتانت است. این مجموعه برای فروشگاههای اینترنتی، اپلیکیشنها، کسبوکارهایی که به دنبال جذب سریع کاربر هستند و برندهایی که کمپینهای Performance Marketing اجرا میکنند، گزینه مناسبی محسوب میشود. البته یکتانت بیشتر در حوزه تبلیغات پولی قدرت دارد و اگر کسبوکاری به دنبال یک شریک کامل برای همه بخشهای دیجیتال مارکتینگ مانند سئو، طراحی سایت، استراتژی محتوا و برندینگ باشد، ممکن است نیاز به همکاری با مجموعههای مکمل داشته باشد.
بهترین شرکت های دیجیتال مارکتینگ در ایران: ۵. تپسل
تپسل یکی از مجموعههای شناختهشده حوزه AdTech در ایران است که تمرکز ویژهای روی تبلیغات موبایلی، تبلیغات درون اپلیکیشن، تبلیغات ویدیویی و کمپینهای مبتنی بر داده دارد. این مجموعه بیشتر در اکوسیستم اپلیکیشنهای موبایلی شناخته شده است. یکی از نقاط قوت تپسل، شناخت رفتار کاربران موبایل و امکان اجرای تبلیغات هدفمند در فضای اپلیکیشنها است. با توجه به افزایش استفاده کاربران ایرانی از موبایل، این حوزه اهمیت زیادی پیدا کرده و بسیاری از برندها برای جذب کاربر یا افزایش نصب اپلیکیشن از چنین پلتفرمهایی استفاده میکنند. تمرکز تخصصی روی تبلیغات موبایلی، تپسل را از بسیاری از آژانسهای عمومی دیجیتال مارکتینگ جدا میکند. تپسل برای استارتاپها، اپلیکیشنها، بازیهای موبایلی و برندهایی که جامعه مخاطب آنها کاربران موبایل هستند، گزینه جذابی محسوب میشود. اما برای کسبوکارهایی که بیشتر به خدماتی مانند سئو، تولید محتوا یا مدیریت برند نیاز دارند، احتمالاً باید از خدمات مجموعههای دیگر نیز استفاده شود.
بهترین شرکت های دیجیتال مارکتینگ در ایران: ۶. بادکوبه
بادکوبه یکی از مجموعههای قدیمی و شناختهشده حوزه تبلیغات و ارتباطات برند در ایران است که فعالیت آن تنها به فضای دیجیتال محدود نمیشود. این مجموعه بیشتر با رویکرد برندینگ، کمپینهای خلاقانه و طراحی استراتژی ارتباطی شناخته میشود. برخلاف برخی شرکتهای دیجیتال مارکتینگ که تمرکز اصلی آنها روی ابزارهایی مانند سئو یا تبلیغات کلیکی است، بادکوبه بیشتر روی مفهوم برند، پیام تبلیغاتی و ایجاد ارتباط عاطفی میان مخاطب و کسبوکار تمرکز دارد. توانایی داستانپردازی و خلق کمپینهای یکپارچه، مهمترین ویژگی بادکوبه است. این مجموعه معمولاً برای برندهای بزرگ، شرکتهای مصرفی، کسبوکارهایی که نیاز به کمپینهای گسترده دارند و مجموعههایی که به دنبال ساخت جایگاه برند هستند، مناسبتر است. برای کسبوکارهای کوچک که هنوز زیرساختهای اولیه مانند سایت، سئو یا قیف فروش دیجیتال را تکمیل نکردهاند، ممکن است اولویتهای دیگری نسبت به برندینگ داشته باشند.
بهترین شرکت های دیجیتال مارکتینگ در ایران: ۷. ماکان
ماکان یکی از مجموعههای فعال در حوزه دیجیتال مارکتینگ ایران است که خدماتی مانند طراحی کمپین، تبلیغات دیجیتال، بازاریابی محتوا و توسعه حضور آنلاین برندها را ارائه میدهد. این مجموعه بیشتر با رویکرد استراتژیک به بازاریابی دیجیتال شناخته میشود. یکی از مزیتهای همکاری با آژانسهایی مانند ماکان این است که فعالیتهای دیجیتال تنها به اجرای یک ابزار خاص محدود نمیشود، بلکه تلاش میشود میان اهداف کسبوکار، پیام برند و کانالهای بازاریابی ارتباط ایجاد شود. نگاه استراتژیک به کمپینها یکی از ویژگیهایی است که آژانسهای دیجیتال مارکتینگ را از مجریان ساده تبلیغات جدا میکند.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
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