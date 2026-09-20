به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسماعیلی معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهوری در نخستین جشنواره سالانه ارزیابی و پایش عملکرد معاونت امور مجلس وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی که با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهوری، جعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس جمهوری، سید مجید اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بهروز آذر معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهور، شینا انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، الیاس حضرتی رییس شورای اطلاع رسانی دولت، معاونان و مدیران کل امور مجلس وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، با اشاره به فرارسیدن ولادت امام حسن عسگری (ع) گفت: از امام حسن عسگری (ع) روایتی کوتاه و آموزنده نقل شده است که فرمودند دو خصلت در انسان هست که بالاتر از آن هیچ چیز نیست ایمان به خدا و همچنین خدمت به خلق خدا؛ این دو، خصلت‌های هستند که امام حسن عسگری فرمودند بالاتر از آن‌ها چیزی نیست.

وی با بیان اینکه «امروز فرصتی برای داشتن این دو خصلت گرانبها برای ما فراهم است»، ادامه‌داد: ایمان به خدا در کشوری که متعلق به امام زمان(عج) است و خدمت به خلقی که به شهادت امام راحل بهتر از امت پیامبر(ص) است؛ خدمت به این مردم افتخاری است که خداوند به ما اعطا کرده است و باید همه توان خود را برای آن بکار بگیریم.

معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهوری در ادامه با تأکید بر اینکه حکمرانی صحیح بدون هدف‌گذاری ممکن نیست و رسیدن به اهداف صحیح نیز بدون نظارت ممکن نیست و همچنین نظارت صحیح و کارآمد بدون تفاوت میان پرکار و کم کار مفید نخواهد بود، اظهار کرد: از ابتدای دولت چهاردهم با تعیین شاخص های ارزیابی و کارآمدی وعده کردیم که پس از گذشت یک سال ارزیابی‌های عملیاتی از کار هر دستگاه صورت بگیرد. گرچه بخش اعظم سال گذشته با جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان مصادف شد و دشواری های خاص خودش را داشت ولی با جدیت همکاران عزیز در معاونت امور مجلس ریاست جمهوری بالاخره این کار ضروری و اصولی انجام شد.

اسماعیلی هدف از انجام این ارزیابی سالانه را الگوسازی، ایجاد یک رقابت سالم، ارتقاء سطح خدمت رسانی به مردم و کیفیت بخشی به تعامل بین قوا عنوان کرد و گفت: نتیجه ارزیابی‌ها نشان داد که غالب دستگاه‌ها بار دشوار اقناع و همکاری و تعامل با مجلس را به خوبی بر دوش می‌کشند. هدف‌ این بود که وفاق را که نه یک شعار سیاسی و انتخاباتی بلکه یک باور اعتقادی و اصل دینی است به یک خصلت تبدیل کنیم و تعامل و همکاری در حد نهایت ضمن رعایت ضوابط و صلاحیت‌های قانونی هر دستگاه را اجرایی کنیم.

وی با تاکید بر اینکه مقایسه و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها با یکدیگر زمانی دقیق است که همه شرایط یکسان باشد و ما چنین شرایط یکسانی را نداریم؛ این موضوع را در ارزیابی‌ها مورد توجه قرار داده‌ایم. از یکایک عزیزان فعال در معاونت‌های امور مجلس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی تشکر و قدردانی می‌کنم.

معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهوری با بیان اینکه «تقدیر از یک دستگاه به معنای نفی عملکرد دستگاه دیگر نیست»، افزود: پس از ارزیابی‌های انجام شده، امروز سه دستگاه با حضور رئیس جمهوری تقدیر شدند و این تقدیر نیز نه تقدیر از فرد بلکه تقدیر از همه‌ی معاونان، کارشناسان و کارکنان آن دستگاه است.

اسماعیلی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، به ارائه گزارشی از عملکرد معاونت‌های امور مجلس وزارت‌خانه‌ها پرداخت و گفت: طی دو سال گذشته، بیش از ۲۷۰ هزار نامه از نمایندگان مجلس دریافت کردیم.

معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهوری با اشاره به طرح گلایه‌هایی از سوی تعدادی از معاونان پارلمانی وزارت‌خانه درباره دخالت برخی نمایندگان در عزل و نصب‌ها، تصریح کرد: طبق قانون اساسی و اعلام صریح قائد شهید، در امر عزل و نصب‌های وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی هیچ کسی حق ندارد دخالت کند؛ این موضوع به همه‌ی دستگاه‌ها اعلام شده است و انتظار داریم که این مهم را هم مجلس و هم دستگاه‌ها رعایت کنند.

معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهوری همچنین پیش از حضور رئیس جمهوری در جمع معاونان و مدیران کل امور مجلس وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی با گرامی‌داشت یاد محمد حسینی تختی مدیرکل فقید دفتر امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که طی روزهای گذشته بر اثر عارضه قلبی درگذشت، گفت: واقعاً محزون هستیم که برادری پرکار، متدین و با سابقه را از دست دادیم.