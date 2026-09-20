وزارت کشور استیضاح شهردار ساری را وتو کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی تصمیم شورای اسلامی شهر ساری و استیضاح و برکناری سید حسن احمدی، وزارت کشور با بررسی موضوع، بر ضرورت تداوم فعالیت شهردار و حفظ ثبات در مدیریت شهری تأکید کرد.

بر اساس نامه صادرشده از سوی وزارت کشور، با توجه به شرایط موجود و ضرورت جلوگیری از وقفه در انجام وظایف و امور جاری شهرداری، استمرار خدمت سید حسن احمدی در سمت شهردار ساری مورد تأیید قرار گرفته است.

در این نامه همچنین تصریح شده است: مصوبه شورای اسلامی شهر ساری درباره استیضاح شهردار به تأیید هیأت تطبیق مصوبات نرسیده است و بر همین اساس، روند برکناری وی از منظر مراجع ذی‌ربط نهایی نشده است.

این تصمیم در حالی اعلام شده که پیش از این، شش عضو شورای اسلامی شهر ساری به استیضاح شهردار رأی داده بودند و موضوع برکناری وی در صحن شورا مطرح و تصویب شد.

دلایل شورا برای استیضاح شهردار چه بود؟

سبحان بخشی، سخنگوی شورای اسلامی شهر ساری، عصر یکشنبه در تشریح دلایل استیضاح شهردار، به برخی موارد مطرح‌شده از سوی اعضای شورا اشاره کرد.

وی واگذاری غیرقانونی ۲۲ ملک را از جمله محورهای مطرح‌شده در فرآیند استیضاح عنوان کرده بود.

بر اساس اظهارات سخنگوی شورای شهر، موضوعات مرتبط با عملکرد مدیریت شهری و نحوه اداره امور شهرداری از جمله مواردی بود که در جریان طرح استیضاح مورد بحث اعضای شورا قرار گرفت.

با این حال، تصمیم شورای شهر برای برکناری شهردار، پس از بررسی در فرآیند قانونی مربوط به مصوبات شورا، با تأیید هیأت تطبیق مواجه نشده و وزارت کشور نیز بر استمرار فعالیت شهردار تأکید کرده است.

تأکید بر پرهیز از وقفه در مدیریت شهری

پیش از این نیز رئیس‌کل دادگستری مازندران در واکنش به اختلافات موجود در مدیریت شهری ساری، بر ضرورت کنار گذاشتن اختلافات و جلوگیری از تأثیر آن بر روند اداره شهر و خدمت‌رسانی به شهروندان تأکید کرده بود.

اکنون با اعلام نظر وزارت کشور، سید حسن احمدی همچنان در سمت شهردار ساری به فعالیت خود ادامه خواهد داد و تصمیم شورای شهر درباره استیضاح و برکناری وی، به دلیل عدم تأیید در فرآیند قانونی مصوبات شورا، به مرحله اجرا نرسیده است اما باید دید شورای شهر به این دستور تمکین خواهد کرد؟

موضوع استیضاح شهردار ساری طی هفته‌های اخیر از محورهای مهم مباحث مدیریت شهری این شهر بوده و اختلاف نظر میان اعضای شورا و شهرداری درباره عملکرد مدیریت شهری، همچنان مورد توجه افکار عمومی و شهروندان ساری قرار دارد.