حاج علی بیگی: ادبیات فاخر ایران اسلامی سنگر جهاد تبیین است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا حاج‌علی‌بیگی شامگاه یکشنبه در آیین بزرگداشت روز شعر و ادب فارسی اظهار کرد: ادبیات فاخر اسلامی فراتر از یک فن و مهارت، ظرفی لایتناهی برای تبیین هویت الهی و انسانی است و چنانچه شعر از جوشش توحیدی و سرشت پاک انسان تهی باشد، صرفاً یک سخت‌افزار است اما همین زبان قدسی در دستان رزمندگان فرهنگی، به سلاحی کارآمد برای نبرد در میدان تبیین و ترویج فضیلت‌های اخلاقی بدل می‌شود.

فرماندار اراک با تبیین جایگاه بی‌بدیل زبان و ادب فارسی در جهان، بیان کرد: شعر، تنها انتظام‌بخشی به واژگان و مهارتی فنی نیست بلکه کالبدی است که اگر جان معنا – یعنی همان توحید و ذات قدسی پروردگار در آن حلول نکند، اثرگذاری متعالی را نخواهد داشت.

وی با اشاره به قله‌های ادبیات کلاسیک ایران، افزود: زمانی که نظامی گنجوی اوج قله توحید را فتح می‌کند و عشق را ترجمه می‌ کند یا فردوسی حماسه و جغرافیای زیستِ انسانی را با چنین شکوهی به تصویر می‌کشد، نشان می‌دهد که هیچ نثری نمی‌توانست این سرزمین زرخیز و این تاریخ پرفراز و نشیب را به این زیبایی روایت کند.

حاج‌علی‌بیگی با تأکید بر پیوند ناگسستنی شعر و موسیقی در فرهنگ ایرانی تصریح کرد: موسیقی، مولود شعر فارسی است، شاعران ما چنان هارمونی دقیقی در کلام خود گنجانده‌اند که سازهای بادی، زهی و کوبه‌ای تنها ترجمانی از آن آوا و نوای درونی هستند و باید اذعان کرد هیچ زبانی در جهان، چه فرانسه و چه انگلیسی، نتوانسته است به این میزان از نفوذ و اثرگذاری دست یابد که شعرِ برآمده از توحید و اخلاقِ فارسی یافته است.

فرماندار اراک، شعر و ادبیات فارسی را هیچ ظرفی با ابعاد لایتناهی برشمرد و افزود: عشق در ابعاد مادی و معنوی آن، فضیلتی بی‌نهایت ارزشمند است که در ادبیات ما به کمال رسیده است و چنانچه جهانیان عمق و معنای این زبان را درک می کردند، بدون تردید در برابر این ادب فاخر برآمده از عرفان، فلسفه و حماسه، سر تعظیم فرود می‌آورد.

وی با تأکید بر اینکه رسالت ما، تداوم این جهاد فرهنگی است، گفت: ادبیات ما سلاح ماست و رزمندگان فرهنگی باید با تکیه بر این پشتوانه غنی، مفاهیم بلند توحیدی را به متن جامعه و فضای بین‌الملل تزریق کنند تا فضیلت‌های الهی در جان انسان معاصر جاری شود.