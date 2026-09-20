https://mehrnews.com/x3d6Xj ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۸ کد مطلب 6953163 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۸ تجمع مردم چرام در دویست و چهارمین شب خونخواهی قائد شهید امت چرام-تجمع مردم چرام در دویست و چهارمین شب خونخواهی قائد شهید امت برگزار شد. دریافت 70 MB کد مطلب 6953163 کپی شد مطالب مرتبط کهگیلویه و بویراحمدیها در روز قدس باردیگر حماسه آفریدند روایت قدرت ایران نباید جای خود را به دوگانهسازی و ناامیدی بدهد کاروان همدلی دولت و مردم در شهرستان چرام راه اندازی شد بررسی چالشهای واحدهای صنعتی چرام با حضور نماینده مردم در مجلس مدیریت محلهمحور موجب کاهش چشمگیر درگیریهای قومی و امنیتی شد برچسبها تجمع مردمی شهرستان چرام جنگ رمضان
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