https://mehrnews.com/x3d6X6 ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۷ کد مطلب 6953153 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۷ تجمع مردم یاسوج در دویست و چهارمین شب اقتدار یاسوج-تجمع مردم یاسوج در دویست و چهارمین شب اقتدار برگزار شد. دریافت 201 MB کد مطلب 6953153 کپی شد مطالب مرتبط جشن بزرگ امام رضاییها ۳۱ اردیبهشت ماه در یاسوج برگزار می شود اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد برچسبها تجمع مردمی جنگ رمضان یاسوج
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