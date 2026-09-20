به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی حج و زیارت، علیرضا رشیدیان در نشست شورای مدیران سازمان حج و زیارت با اشاره به تأثیر احتمالی تحریم‌ها بر حوزه‌های مختلف، اظهار کرد: این شرایط در حوزه اعزام‌های زیارتی نیز احتمالا تأثیراتی خواهد داشت و باید با اندیشه‌ورزی و ارائه راهکارهای متنوع، زمینه رشد و گسترش سفرهای زیارتی را فراهم کرد.

وی افزود: اتخاذ تدابیر مناسب در حوزه‌های اجرایی، علاوه بر مدیریت شرایط موجود، می‌تواند به استمرار و افزایش اعزام زائران منجر شود؛ بنابراین انتظار می‌رود کارشناسان و مدیران ذی‌ربط با بررسی ابعاد مختلف موضوع، ایده ها و پیشنهادات و راهکارهای عملیاتی خود را با توجه به تخصص و تجربه طولانی که دارند ارائه نمایند .

رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به جایگاه سفرهای زیارتی در تقویت معنویت و اخلاق جامعه و تعامل میان ملت‌ها گفت: سفرهای زیارتی شامل حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات، علاوه بر جایگاه و تکلیف مذهبی و شرعی، در تقویت معنوی و اخلاقی جامعه و ایجاد تعامل میان مسلمانان کشورهای مختلف در تحقق وحدت و همبستگی امت اسلامی نقش اساسی دارد.

پیگیری آغاز عمره از نیمه مهرماه

وی با اشاره به عزیمت جمعی از دست‌اندرکاران حوزه زیارت به عربستان برای انجام رایزنی‌ها و پیگیری قراردادهای مربوط به سفرهای عمره مفرده، ابراز امیدواری کرد: با عنایت الهی و با توجه به اقدامات و پیگیری‌های انجام‌شده، سفرهای عمره در نیمه دوم مهرماه، مطابق برنامه اعلام‌شده، آغاز شود.

در ادامه این نشست، اکبر رضایی معاون حج و عمره، حمیدرضا محمدی معاون توسعه مدیریت و منابع و جمعی از مدیران سازمان به ارائه گزارش و تبادل نظر درباره موضوعات مرتبط با حوزه‌های مأموریتی خود پرداختند.

رقم طلب، قراردادهای عمره و حج و سامانه «حج من» زیر ذره‌بین مدیران

بررسی روند دریافت «رقم طلب»، رایزنی و پیگیری قراردادهای مربوط به سفرهای عمره مفرده و حج تمتع، راهبردهای حوزه مالی برای ارائه خدمات زیارتی و رونمایی از برخی ظرفیت های سامانه «حج من» و بروز رسانی سایر فعالیتهای آن ، از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

رئیس سازمان حج و زیارت در پایان نیز خواستار دریافت پیشنهادها و دیدگاه‌های مدیران وکارشناسان برای بهبود و ارتقای خدمات سامانه «حج من» شد.