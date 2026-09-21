سپاه: یک پهپاد MQ-1 دیگر آمریکا در تنگه هرمز منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

لحظاتی قبل یک پهپاد MQ-1 دیگر ارتش تروریستی آمریکا توسط آتش سامانه نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور در آسمان تنگه هرمز رهگیری و منهدم شد.

نکته مهم این است که این پهپاد پیشرفته که با 20000 ساعت پرواز برفراز افغانستان به قصاب قندهار معروف است چندسالی است از سازمان رزم نیروی دریایی و هوایی آمریکا کنار گذاشته شده و جای خود را به پهپاد MQ9 داده است با توجه به انهدام بخش اعظمی از MQ9 های آمریکا دوباره مجبور به استفاده از این پهپاد شده است؛ که به فضل الهی هردوی آنها به صورت گسترده توسط سامانه نوین پدافند سپاه شکار می‌شوند.