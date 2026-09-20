  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۰۰

دور جدید حملات سعودی به مناطق مسکونی در استان صعده یمن

دور جدید حملات سعودی به مناطق مسکونی در استان صعده یمن

منابع میدانی گزارش دادند که مناطق مسکونی و روستاهای مرزی در شهرستان‌های «الظاهر» و «حیدان» در استان صعده در شمال یمن، هدف حملات سنگین موشکی و توپخانه‌ای نیروهای سعودی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره یمن، ارتش سعودی در دور جدید تجاوزگری خود علیه یمن، مناطق پرجمعیت و چندین روستای مرزی در شهرستان «الظاهر» را هدف آتش‌باری گسترده قرار داده است.

بر اساس این گزارش، نیروهای متجاوز با استفاده از ده‌ها فروند موشک و گلوله‌های توپخانه، بخش‌های مسکونی در شهرستان‌های «الظاهر» و «حیدان» را هدف قرار دادند که این امر خساراتی به زیرساخت‌ها و منازل غیرنظامیان در این مناطق وارد کرد.

منابع یمنی از شهادت چهار کارگر و زخمی شدن سه نفر دیگر در حملات هوایی عربستان به دکل‌های مخابراتی در مناطق "خب "و "شعف" خبر دادند.

منابع یمنی همچنین از تجاوز جدید رژیم عربستان سعودی به استان الجوف در شمال یمن خبر دادند.
 

کد مطلب 6953234

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه