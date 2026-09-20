دور جدید حملات سعودی به مناطق مسکونی در استان صعده یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره یمن، ارتش سعودی در دور جدید تجاوزگری خود علیه یمن، مناطق پرجمعیت و چندین روستای مرزی در شهرستان «الظاهر» را هدف آتشباری گسترده قرار داده است.
بر اساس این گزارش، نیروهای متجاوز با استفاده از دهها فروند موشک و گلولههای توپخانه، بخشهای مسکونی در شهرستانهای «الظاهر» و «حیدان» را هدف قرار دادند که این امر خساراتی به زیرساختها و منازل غیرنظامیان در این مناطق وارد کرد.
منابع یمنی از شهادت چهار کارگر و زخمی شدن سه نفر دیگر در حملات هوایی عربستان به دکلهای مخابراتی در مناطق "خب "و "شعف" خبر دادند.
منابع یمنی همچنین از تجاوز جدید رژیم عربستان سعودی به استان الجوف در شمال یمن خبر دادند.
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