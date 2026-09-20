  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

محمد جمشیدی: بسکتبال ایران شایسته پیروزی برابر چین بود

محمد جمشیدی: بسکتبال ایران شایسته پیروزی برابر چین بود

ملی‌پوش بسکتبال پس از کسب مدال برنز بازی‌های آسیایی گفت: شرایط سختی داشتیم و فکر می‌کنم با تلاش و جنگندگی همه بازیکنان، شایسته پیروزی مقابل چین بودیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جمشیدی پس از پیروزی تیم ملی بسکتبال ایران مقابل چین در دیدار رده‌بندی بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶ اظهار کرد: شرایط سختی برای ما بود. فکر می‌کنم در بازی با کره کمی بدشانس بودیم و در حمله روز خوبی نداشتیم. من شخصاً پنج پرتاب آزاد از دست دادم که برای خودم هم عجیب بود و سایر بازیکنان هم شرایط مشابهی داشتند.

وی ادامه داد: این بازی برای ما حکم مرگ و زندگی را داشت. بعد از اینکه بیشتر از یک ماه خارج از ایران بودیم، می‌خواستیم با مدال به کشور برگردیم. خدا کمک کرد و به نظرم ما بیشتر از چین می‌خواستیم که این بازی را ببریم. برای هر توپی که روی زمین بود شیرجه زدیم. همه بچه‌ها با تمام وجود بازی کردند، ریباند کردند، دویدند و جنگیدند. فکر می‌کنم شایسته این بودیم که این بازی را ببریم.

جمشیدی تاکید کرد: امیدوارم مردم با این مدال برنز، که اولین مدال کاروان ایران در این بازی‌ها بود، خوشحال شده باشند.

کد مطلب 6952128

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه