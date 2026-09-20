محمد جمشیدی: بسکتبال ایران شایسته پیروزی برابر چین بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جمشیدی پس از پیروزی تیم ملی بسکتبال ایران مقابل چین در دیدار رده‌بندی بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶ اظهار کرد: شرایط سختی برای ما بود. فکر می‌کنم در بازی با کره کمی بدشانس بودیم و در حمله روز خوبی نداشتیم. من شخصاً پنج پرتاب آزاد از دست دادم که برای خودم هم عجیب بود و سایر بازیکنان هم شرایط مشابهی داشتند.



وی ادامه داد: این بازی برای ما حکم مرگ و زندگی را داشت. بعد از اینکه بیشتر از یک ماه خارج از ایران بودیم، می‌خواستیم با مدال به کشور برگردیم. خدا کمک کرد و به نظرم ما بیشتر از چین می‌خواستیم که این بازی را ببریم. برای هر توپی که روی زمین بود شیرجه زدیم. همه بچه‌ها با تمام وجود بازی کردند، ریباند کردند، دویدند و جنگیدند. فکر می‌کنم شایسته این بودیم که این بازی را ببریم.



جمشیدی تاکید کرد: امیدوارم مردم با این مدال برنز، که اولین مدال کاروان ایران در این بازی‌ها بود، خوشحال شده باشند.