به گزارش خبرنگار مهر، محمد جمشیدی پس از پیروزی تیم ملی بسکتبال ایران مقابل چین در دیدار ردهبندی بازیهای آسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶ اظهار کرد: شرایط سختی برای ما بود. فکر میکنم در بازی با کره کمی بدشانس بودیم و در حمله روز خوبی نداشتیم. من شخصاً پنج پرتاب آزاد از دست دادم که برای خودم هم عجیب بود و سایر بازیکنان هم شرایط مشابهی داشتند.
وی ادامه داد: این بازی برای ما حکم مرگ و زندگی را داشت. بعد از اینکه بیشتر از یک ماه خارج از ایران بودیم، میخواستیم با مدال به کشور برگردیم. خدا کمک کرد و به نظرم ما بیشتر از چین میخواستیم که این بازی را ببریم. برای هر توپی که روی زمین بود شیرجه زدیم. همه بچهها با تمام وجود بازی کردند، ریباند کردند، دویدند و جنگیدند. فکر میکنم شایسته این بودیم که این بازی را ببریم.
جمشیدی تاکید کرد: امیدوارم مردم با این مدال برنز، که اولین مدال کاروان ایران در این بازیها بود، خوشحال شده باشند.
بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا
محمد جمشیدی: بسکتبال ایران شایسته پیروزی برابر چین بود
ملیپوش بسکتبال پس از کسب مدال برنز بازیهای آسیایی گفت: شرایط سختی داشتیم و فکر میکنم با تلاش و جنگندگی همه بازیکنان، شایسته پیروزی مقابل چین بودیم.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد جمشیدی پس از پیروزی تیم ملی بسکتبال ایران مقابل چین در دیدار ردهبندی بازیهای آسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶ اظهار کرد: شرایط سختی برای ما بود. فکر میکنم در بازی با کره کمی بدشانس بودیم و در حمله روز خوبی نداشتیم. من شخصاً پنج پرتاب آزاد از دست دادم که برای خودم هم عجیب بود و سایر بازیکنان هم شرایط مشابهی داشتند.
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