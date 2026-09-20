تشریح راهبردهای تنظیم بازار و حمایت از تولیدکنندگان گوشت مرغ در البرز

عبدالرضا بازدار، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر، اعلام کرد که سیاست ترکیبی «خرید حمایتی، ذخیرهسازی، عرضه مستقیم و نظارت بازار» میتواند از یک سو مرغدار را از زیان نجات دهد و از سوی دیگر مصرفکننده را از گرانی غیرمنطقی حفظ کند.
تأمین کالاهای اساسی، ذخایر کافی و بازار بدون دغدغه
بازدار با اشاره به برگزاری جلسه تنظیم بازار گفت: خوشبختانه در این جلسه مباحث خوبی مطرح شد و باید اعلام کنم که به لحاظ تأمین کالاها هیچ مشکلی وجود ندارد. همه اقلام، بهویژه کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز سفره مردم، بهاندازه کافی در بازار و مغازهها تأمین است و ذخایر لازم در سطح مطلوب قرار دارد. از این بابت هیچ نگرانی خاصی وجود ندارد.
مرغ، ضرورت ایجاد تعادل قیمت و حمایت از مرغدار
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز درباره وضعیت قیمت مرغ تصریح کرد: در حال حاضر قیمت مرغ برای تولیدکننده مناسب نیست و پایینتر از سطحی است که سود منطقی مرغدار را تضمین کند. برای برونرفت از این وضعیت، خرید مرغ منجمد توسط پشتیبانی امور دام با قیمت مناسب از مرغداران بهعنوان یکی از اقدامات اصلی در دستور کار قرار گرفته است.وی افزود: این مرغها در سردخانهها نگهداری و در شرایط مناسب و با هدف تنظیم بازار وارد چرخه عرضه میشوند. این سیاست هم از زیان بیشتر تولیدکننده جلوگیری میکند و هم مانع نوسان شدید قیمت در بازار مصرف میشود. از این بابت مشکل خاصی وجود ندارد.
تخممرغ، قیمت متعادل و تولید دو برابر نیاز استان
بازدار در مورد وضعیت تخممرغ اظهار کرد: خوشبختانه قیمت تخممرغ مناسب است و هم تولیدکننده و هم مصرفکننده در یک رنج مناسب قرار دارند و بازار در تعادل نسبی است. استان البرز تقریباً دو برابر نیاز خود تخممرغ تولید میکند و بخش عمدهای از بازار استانهای همجوار را نیز تأمین میکند. روند تولید نیز برای بازار و تولیدکننده بدون مشکل خاصی ادامه دارد.
نهادههای دامی، تعادل قیمت در سامانه بازارگاه
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز درباره تأثیر افزایش قیمت دلار بر نهادههای دامی گفت: با آزادسازی ارز و فعال شدن یارانه کالا برای مردم، قاعدتاً شاهد افزایش نسبی در نهادههای دامی هستیم و بخشی از نهادهها با ارز آزاد تأمین میشود. اما در سامانه بازارگاه کلیه نهادهها موجود است و تولیدکنندگان هیچ مشکلی برای خرید ندارند.وی افزود: قیمتها در شش ماه گذشته روند مناسب، متعادل و منطقی داشته و افزایش هزینه بیرویهای در واحد نهادههای دامی نداشتهایم. در این سامانه واردکنندگان هم بهصورت نقدی و هم نسیهای عرضه میکنند و تولیدکنندگان با اعداد و ارقام بارگذاریشده خرید خود را انجام میدهند.
غرف عرضه مستقیم، ابتکار ماندگار استان البرز برای اولین بار در کشور
بازدار به اقدام ابتکاری استان اشاره کرد و گفت:یک کار خوب که با درایت استاندار در استان انجام میشود، راهاندازی غرف و کانکسهایی در سطح شهر توسط سازمان میادین شهرداری کرج است. این غرف با همکاری جهاد کشاورزی در اختیار تولیدکنندگان قرار میگیرد تا مواد پروتئینی شامل مرغ، تخممرغ و گوشت با قیمت بسیار مناسب به دست مردم برسد.وی تصریح کرد: این ابتکار برای اولین بار از سال گذشته در استان البرز راهاندازی شده و سازمان میادین شهرداری بهطور مستمر در مکانهایی که دسترسی مردم مناسب باشد، این غرف را راهاندازی میکند. با معرفی جهاد کشاورزی، تولیدکنندگانی که عرضه مستقیم به مردم دارند، در این غرف مستقر میشوند و این مکانها با هزینه بسیار مناسب و حتی رایگان در اختیار آنان قرار میگیرد.رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز خاطرنشان کرد: هدف این طرح، رساندن مواد پروتئینی با قیمت مناسبتر به دست مصرفکننده و حذف واسطههاست. این ابتکار شاید برای اولین بار در کشور در استان البرز در حال اتفاق افتادن است.
سیبزمینی ،تابع شرایط فصلی و نظارت جدی بر گرانفروشی
بازدار درباره افزایش قیمت سیبزمینی گفت: مسائلی مانند سیبزمینی، گوجه و پیاز معمولاً در طول سالهای گذشته تابع شرایط تولید کشور بوده است. در حال حاضر وضعیت ورود سیبزمینی به بازار مناسب است و معمولاً در زمانهایی که ورود محصولات از مزارع به بازار کم میشود، با چالشهایی مواجه میشویم. اما الان فصل ورود سیبزمینی به بازار است و از این بابت مشکل خاصی برای تأمین وجود ندارد.وی تأکید کرد: قیمتهای فعلی در میادین تحت کنترل سازمان شهرداری مناسب ارزیابی میشود و در صورت مشاهده گرانفروشی، عوامل نظارتی ما حتماً ورود کرده و برخورد لازم را انجام خواهند داد تا مردم متضرر نشوند.
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