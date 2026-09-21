خبرگزاری مهر - رضا خسروی - ناگویا ژاپن: چشم بادامی‌های سرزمین آفتاب تابان که در برگزاری رویدادهای مختلف «منظم» بودنشان زبانزد خاص و عام است، در سومین میزبانی از بازی‌های آسیایی «روی» دیگری از خود را به نمایش گذاشتند تا نسبت به آنچه در مورد آنها تصور می شد، شرایط متفاوتی را به نمایش بگذارند.

هر چند تغییر رفتار ژاپنی‌ها در میزبانی از بازی‌های آسیایی چند ماه قبل از شروع این رویداد با «حذف دهکده ورزشکاران» عیان شده بود اما پیش بینی می شد با توجه به نظم و برنامه ریزی مثالزدنی آنها، اسکان ورزشکاران در کشتی کروز و کانکس ها و کانتینرها به عنوان یک اتفاق جدید با شکل و شمایلی آبرومند و در شان بازی های آسیایی صورت بگیرد.

اما شروع بازی‌ها و حضور ورزشکاران این پیش بینی را دور از واقعیت نشان داد چرا که چند روز پس از اسکان مهمانان در کانکس ها و کشتی کروز، صدای اعتراض آنها بلند شد و برخی کشورها محل اقامت ورزشکارانشان را تغییر دادند و با ترک کانکس ها راهی هتل شدند تا بزرگترین نقطه ضعف میزبانی ژاپنی ها عیان شود.

اسکان ورزشکاران در کشتی برای نخستین بار صورت گرفت و مشکلاتی را ایجاد کرد

البته پیش از آن وقوع طوفان و بارش شدید باران تهدیدهایی را برای اسکان ورزشکاران در کشتی به وجود آورده بود و این نگرانی وجود داشت که در طول برگزاری مسابقات با تغییر شرایط آب و هوایی اقامت ورزشکاران با خطراتی مواجه شود. به همین خاطر بود که برخی کشورها از همان ابتدا تصمیم گرفتند راهی هتل شوند و اقامت در کشتی کروز را رها کنند.

برگزاری المپیک ۲۰۲۲ در توکیو و هزینه های سنگینی که به ژاپنی ها وارد کرد، یکی از دلایلی بود که تصمیم گیرندگان سرزمین آفتاب تابان را برآن داشت تا برای میزبانی از بازی های آسیایی دست به عصاتر حرکت کنند و یک رویداد اقتصادی را میزبانی کنند. حضور ۱۱ هزار ورزشکار در ۴۳ رشته ورزشی از ۴۵ کشور آسیایی در ناگویا که با در نظر گرفتن کادرهای فنی و سرپرستی تعدادشان به ۱۵ هزار نفر می رسید مشکلاتی را برای اسکان ایجاد کرد.

این مشکل زمانی حادتر شد که مسئولان ژاپنی در هفته های منتهی به شروع این رویداد تصمیم گرفتند چند رشته را به بازی ها اضافه کنند که این اتفاق حدود ۲ هزار نفر به مهمانانی که به ژاپن سفر می کردند را اضافه کرد و همین موضوع به «قوز بالای قوز» برای میزبانی از بازی های آسیایی بیستم شد و برخی کشورها را برای اسکان به دردسر انداخت.

اتاق های کوچک به ویژه برای برخی ورزشکاران - از جمله بسکتبال و والیبال - دومین مشکلی بود که مورد اعتراض تیم ها قرار گرفت. کره جنوبی یکی از کشورهایی بود که نسبت به این ضعف بزرگ اعتراض شدیدی داشت و محل اسکان ورزشکارانش را تغییر داد. بااین حال ژاپنی به این اعتراض ها بی توجه بودند و همان کاری را کردند که خودشان برنامه ریزی اش را انجام داده بودند.

یکی دیگر از مواردی که با اعتراض تیم ها و رسانه های گروهی همراه شد، فاصله زیاد سالن ها و ورزشگاه های برگزاری تمرینات و مسابقات با محل اقامت آنهاست که کار را برای ورزشکاران و خبرنگاران سخت کرده است. نمایندگان رسانه ها گروهی ناچار هستند به دلیل نبود سرویس رفت و آمد که معمولا از سوی میزبان از مرکز خبری برای تمامی ورزشگاه ها در نظر گرفته می شود، از مترو استفاده کنند که فاصله زیادی محل اقامت تا سالن ها و ورزشگاه ها ساعت ها وقت آنها را می گیرد.

این اتفاق به ویژه برای نمایندگان رسانه های ایران که در این دوره تعداد آنها نسبت به حضور ۳۰۵ ورزشکار کمتر از دوره گذشته است مشکلات را دو چندان کرده است به نحوی که یک خبرنگار باید در طول روز دو تا سه رشته را پوشش دهد که با توجه به جابجایی با مترو مشکلات آنها را دو چندان کرده است. در این میان برخی لوکیشن های اشتباه که در اپلیکیشن بازی ها ثبت شده است مسیرها را هم با چالش مواجه کرده و بعضا خبرنگاران ورزشگاه یک رشته را اشتباه می روند!

برگزاری مراسم افتتاحیه بیستمین دوره بازی های آسیایی که صندلی های خالی پرتعدادی را به خود می دید، یکی از دیگر از نقاط تاریک این میزبانی بود. در این مورد عنوان شده بود که پیش بینی بارش شدید باران و تغییرات جوی باعث شده است تماشاگران از حضور در ورزشگاه خودداری کنند اما زمانی که مراسم افتتاحیه کوتاه و بدون برنامه ویژه ای به پایان رسید، مشخص شد که میزبان به دنبال برگزاری اقتصادی این مراسم بوده و قصدی برای هزینه گزاف مرسوم در چنین مراسمی نداشته است.

تدبیر ژاپنی ها برای این که زیرساخت هایی را ایجاد نکنند که بعد از این رویداد بلااستفاده بماند، هر چند از نظر اقتصادی به سود آنها شده و یک رویداد کم هزینه تر نسبت به المپیک را برگزار خواهند کرد اما انتقاداتی را به این میزبانی از سوی کشورهای مختلف نسبت به ژاپنی ها که همیشه مورد احترام همگان بودند، مطرح کرد.

به این موارد خالی ماندن صندلی ها در رویدادهایی که تاکنون برگزار شده است را هم باید اضافه کرد که تماشاگران و علاقمندان ژاپنی استقبال خوبی نداشته اند و اکثر کشورها هم به دلیل شرایط خاص میزبانی ناگویا و هزینه های سنگین این کشور، نتوانسته اند تماشاگرانی را به محل برگزاری این رویداد اعزام کنند. نبودن تماشاگران هم بخشی از جذابیت های رویدادهای ورزشی را گرفته است.

با این حال برای تحلیل نهایی در مورد میزبانی ژاپنی ها از بیستمین دوره بازی های آسیایی باید تا پایان این رویداد مهم قاره آسیا صبر کرد. آنچه در این گزارش مطرح شد تحلیل شرایطی بود که تاکنون بر میزبانی سرزمین آفتاب تابان گذشته است و برای تحلیل نهایی باید دو هفته وضعیت میزبانی را زیر نظر گرفت.