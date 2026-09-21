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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۵۷

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

۵ ملی پوش بسکتبال از سربازی معاف شدند

۵ ملی پوش بسکتبال از سربازی معاف شدند

۵ بازیکن تیم ملی بسکتبال به واسطه کسب مدال برنز در بازی های اسیایی از سربازی معاف شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال در دیدار رده بندی بازی های آسیایی برابر چین با نتیجه ۷۹ بر ۷۰ پیروز شد و به مدال برنز این دوره بازی ها دست یافت.

کسب این مدال برای پنج بازیکن جوان تیم ملی ایران، یک امتیاز ویژه نیز به همراه داشت. بر اساس قانون «سرباز قهرمان» مدال‌آوران بازی‌های آسیایی که در سن مشمولیت خدمت سربازی قرار داشته باشند، از خدمت سربازی معاف می‌شوند.

بر این اساس، متین آقاجانپور، پیتر گریگوریان، مهدی جعفری، مهدی حیدری و علیرضا شریفی، پنج بازیکن جوان تیم ملی بسکتبال ایران که مشمول این قانون می شوند و با کسب مدال برنز بازی‌های آسیایی ناگویا از خدمت سربازی معاف خواهند شد.

کد مطلب 6953477

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