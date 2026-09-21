امحای کشت غیرمجاز و رفع تصرف از اراضی لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، شیرزاد نجفی در دیدار با رئیس کل دادگستری لرستان با تأکید بر ضرورت حفاظت و صیانت از عرصه‌های منابع طبیعی گفت: تیم‌های گشت و مراقبت یگان حفاظت منابع طبیعی با استفاده از ظرفیت‌های نظارتی، گشت‌های مستمر و پایش‌های میدانی، وضعیت اراضی ملی استان را به صورت مستمر رصد می‌کنند.

امحای کشت غیرمجاز و رفع تصرف از اراضی

نجفی تصریح کرد: در صورت مشاهده هرگونه کشت غیرمجاز گیاهان ممنوعه در اراضی ملی، موضوع در اسرع وقت از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد.

وی افزود: ضمن تشکیل پرونده و معرفی متخلفان به مراجع ذی‌صلاح، اقدامات لازم برای امحای کشت غیرمجاز و رفع تصرف از اراضی، با هماهنگی مراجع قضایی و انتظامی انجام می‌شود.

تأکید بر برخورد بدون مماشات با متجاوزان به انفال

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با تأکید بر اینکه در برخورد با سودجویان و متجاوزان به انفال هیچ‌گونه مماشاتی صورت نخواهد گرفت، خاطرنشان کرد: حفاظت مؤثر از عرصه‌های ملی نیازمند تقویت امکانات، تأمین منابع مالی، تجهیزات، ادوات و ماشین‌آلات مورد نیاز و همچنین تجهیز و پشتیبانی نیروهای حفاظتی است.

مشارکت مردم در حفاظت از منابع طبیعی

نجفی همچنین نقش مشارکت‌های مردمی در حفاظت از منابع طبیعی را بسیار مهم دانست و از دهیاران، بخشداران، بهره‌برداران، روستاییان و جوامع محلی خواست در صورت مشاهده هرگونه اقدام مشکوک و تخلف در اراضی ملی، موضوع را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.

۱۵۰۴؛ سامانه امداد جنگل و مرتع

وی در پایان تأکید کرد: شهروندان می‌توانند گزارش‌های مربوط به تخلفات و تعرض به عرصه‌های منابع طبیعی را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۰۴ امداد جنگل و مرتع اعلام کنند تا موضوع در اسرع وقت مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.