امحای کشت غیرمجاز و رفع تصرف از اراضی لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، شیرزاد نجفی در دیدار با رئیس کل دادگستری لرستان با تأکید بر ضرورت حفاظت و صیانت از عرصههای منابع طبیعی گفت: تیمهای گشت و مراقبت یگان حفاظت منابع طبیعی با استفاده از ظرفیتهای نظارتی، گشتهای مستمر و پایشهای میدانی، وضعیت اراضی ملی استان را به صورت مستمر رصد میکنند.
امحای کشت غیرمجاز و رفع تصرف از اراضی
نجفی تصریح کرد: در صورت مشاهده هرگونه کشت غیرمجاز گیاهان ممنوعه در اراضی ملی، موضوع در اسرع وقت از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد.
وی افزود: ضمن تشکیل پرونده و معرفی متخلفان به مراجع ذیصلاح، اقدامات لازم برای امحای کشت غیرمجاز و رفع تصرف از اراضی، با هماهنگی مراجع قضایی و انتظامی انجام میشود.
تأکید بر برخورد بدون مماشات با متجاوزان به انفال
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با تأکید بر اینکه در برخورد با سودجویان و متجاوزان به انفال هیچگونه مماشاتی صورت نخواهد گرفت، خاطرنشان کرد: حفاظت مؤثر از عرصههای ملی نیازمند تقویت امکانات، تأمین منابع مالی، تجهیزات، ادوات و ماشینآلات مورد نیاز و همچنین تجهیز و پشتیبانی نیروهای حفاظتی است.
مشارکت مردم در حفاظت از منابع طبیعی
نجفی همچنین نقش مشارکتهای مردمی در حفاظت از منابع طبیعی را بسیار مهم دانست و از دهیاران، بخشداران، بهرهبرداران، روستاییان و جوامع محلی خواست در صورت مشاهده هرگونه اقدام مشکوک و تخلف در اراضی ملی، موضوع را در کوتاهترین زمان ممکن به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.
۱۵۰۴؛ سامانه امداد جنگل و مرتع
وی در پایان تأکید کرد: شهروندان میتوانند گزارشهای مربوط به تخلفات و تعرض به عرصههای منابع طبیعی را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۰۴ امداد جنگل و مرتع اعلام کنند تا موضوع در اسرع وقت مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
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