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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۳۶

امحای کشت غیرمجاز و رفع تصرف از اراضی لرستان

امحای کشت غیرمجاز و رفع تصرف از اراضی لرستان

خرم‌آباد- مدیرکل منابع طبیعی لرستان از امحای کشت غیرمجاز در اراضی ملی این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شیرزاد نجفی در دیدار با رئیس کل دادگستری لرستان با تأکید بر ضرورت حفاظت و صیانت از عرصه‌های منابع طبیعی گفت: تیم‌های گشت و مراقبت یگان حفاظت منابع طبیعی با استفاده از ظرفیت‌های نظارتی، گشت‌های مستمر و پایش‌های میدانی، وضعیت اراضی ملی استان را به صورت مستمر رصد می‌کنند.

امحای کشت غیرمجاز و رفع تصرف از اراضی

نجفی تصریح کرد: در صورت مشاهده هرگونه کشت غیرمجاز گیاهان ممنوعه در اراضی ملی، موضوع در اسرع وقت از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد.

وی افزود: ضمن تشکیل پرونده و معرفی متخلفان به مراجع ذی‌صلاح، اقدامات لازم برای امحای کشت غیرمجاز و رفع تصرف از اراضی، با هماهنگی مراجع قضایی و انتظامی انجام می‌شود.

تأکید بر برخورد بدون مماشات با متجاوزان به انفال

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با تأکید بر اینکه در برخورد با سودجویان و متجاوزان به انفال هیچ‌گونه مماشاتی صورت نخواهد گرفت، خاطرنشان کرد: حفاظت مؤثر از عرصه‌های ملی نیازمند تقویت امکانات، تأمین منابع مالی، تجهیزات، ادوات و ماشین‌آلات مورد نیاز و همچنین تجهیز و پشتیبانی نیروهای حفاظتی است.

مشارکت مردم در حفاظت از منابع طبیعی

نجفی همچنین نقش مشارکت‌های مردمی در حفاظت از منابع طبیعی را بسیار مهم دانست و از دهیاران، بخشداران، بهره‌برداران، روستاییان و جوامع محلی خواست در صورت مشاهده هرگونه اقدام مشکوک و تخلف در اراضی ملی، موضوع را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.

۱۵۰۴؛ سامانه امداد جنگل و مرتع

وی در پایان تأکید کرد: شهروندان می‌توانند گزارش‌های مربوط به تخلفات و تعرض به عرصه‌های منابع طبیعی را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۰۴ امداد جنگل و مرتع اعلام کنند تا موضوع در اسرع وقت مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

کد مطلب 6953543

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