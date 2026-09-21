به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان، «سجاد درگاهپور» به عنوان سرپرست اداره ایمنی راه‌های اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان منصوب شد.

مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید اداره ایمنی راه‌ها با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع و مشاور مدیرکل و رئیس اداره حراست، و کارشناسان اداره ایمنی راه‌ها برگزار شد.

در این مراسم ضمن قدردانی از زحمات «فلاح‌پور»، رئیس سابق اداره ایمنی راه‌ها، حکم سرپرستی «سجاد درگاهپور» به وی ابلاغ شد.

«سجاد درگاهپور» پیش از این ریاست اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان ازنا را بر عهده داشت.