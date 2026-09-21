  1. استانها
  2. لرستان
۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۵۸

سرپرست اداره ایمنی راه‌های لرستان منصوب شد

سرپرست اداره ایمنی راه‌های لرستان منصوب شد

خرم‌آباد- «سجاد درگاهپور» به عنوان سرپرست اداره ایمنی راه‌های اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان، «سجاد درگاهپور» به عنوان سرپرست اداره ایمنی راه‌های اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان منصوب شد.

مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید اداره ایمنی راه‌ها با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع و مشاور مدیرکل و رئیس اداره حراست، و کارشناسان اداره ایمنی راه‌ها برگزار شد.

در این مراسم ضمن قدردانی از زحمات «فلاح‌پور»، رئیس سابق اداره ایمنی راه‌ها، حکم سرپرستی «سجاد درگاهپور» به وی ابلاغ شد.

«سجاد درگاهپور» پیش از این ریاست اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان ازنا را بر عهده داشت.

کد مطلب 6953590

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه