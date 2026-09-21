به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنام‌جو استاندار قم در پیامی ارتحال حضرت آیت‌الله شبیری‌زنجانی از مراجع عظام تقلید را تسلیت گفت که متن پیام به این شرح است:



بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ



إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ



عروج ملکوتی مرجع عالیقدر جهان تشیع، فقیه اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام)، حضرت آیت‌الله العظمی حاج سیدموسی شبیری‌زنجانی (قدّس‌الله سرّه‌الشریف) که عمر پربرکت خویش را وقف مجاهدت علمی مستمر در حفظ و اعتلای فقاهت اصیل، نشر معارف اسلام و پاسداشت کیان تشیع نمودند، موجب تألم و تأثر فراوان گردید.



اینجانب این ضایعه جانگداز را به پیشگاه مقدس صاحب‌الأمر، حضرت بقیةالله‌الاعظم (عجّل‌الله تعالی فرجه‌الشریف)، مقام معظم رهبری، حوزه‌های مبارکه علمیه، ملت شریف ایران و مردم مؤمن و انقلابی استان قم تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.



از درگاه خداوند متعال برای آن فقیه والامقام، علو درجات و رحمت واسعه الهی و برای حوزه‌های علمیه، شاگردان، بیت مکرم و عموم ارادتمندان آن مرحوم، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.