به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنامجو استاندار قم در پیامی ارتحال حضرت آیتالله شبیریزنجانی از مراجع عظام تقلید را تسلیت گفت که متن پیام به این شرح است:
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
عروج ملکوتی مرجع عالیقدر جهان تشیع، فقیه اهلبیت عصمت و طهارت (علیهمالسلام)، حضرت آیتالله العظمی حاج سیدموسی شبیریزنجانی (قدّسالله سرّهالشریف) که عمر پربرکت خویش را وقف مجاهدت علمی مستمر در حفظ و اعتلای فقاهت اصیل، نشر معارف اسلام و پاسداشت کیان تشیع نمودند، موجب تألم و تأثر فراوان گردید.
اینجانب این ضایعه جانگداز را به پیشگاه مقدس صاحبالأمر، حضرت بقیةاللهالاعظم (عجّلالله تعالی فرجهالشریف)، مقام معظم رهبری، حوزههای مبارکه علمیه، ملت شریف ایران و مردم مؤمن و انقلابی استان قم تسلیت و تعزیت عرض مینمایم.
از درگاه خداوند متعال برای آن فقیه والامقام، علو درجات و رحمت واسعه الهی و برای حوزههای علمیه، شاگردان، بیت مکرم و عموم ارادتمندان آن مرحوم، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.
قم- استاندار قم با صدور پیامی ارتحال حضرت آیتالله شبیریزنجانی از مراجع عظام تقلید را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنامجو استاندار قم در پیامی ارتحال حضرت آیتالله شبیریزنجانی از مراجع عظام تقلید را تسلیت گفت که متن پیام به این شرح است:
نظر شما