به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان در پی ارتحال آیت‌الله العظمی سیدموسی شبیری زنجانی، با صدور پیامی این ضایعه را به مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، شاگردان و ارادتمندان آن مرجع فقید و بیت مکرم ایشان تسلیت گفت.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبدالرضا پورذهبی در این پیام، ارتحال آیت‌الله العظمی حاج سیدموسی شبیری زنجانی را موجب تأثر و اندوه دانست و از جایگاه علمی و معنوی این مرجع عالی‌قدر تجلیل کرد.

وی در این پیام، آیت‌الله شبیری زنجانی را از چهره‌های برجسته فقاهت معاصر و از ذخایر ارزشمند حوزه علمیه قم توصیف کرد و افزود: آن عالم ربانی بخش عمده عمر پربرکت خود را در مسیر تحقیق، تدریس، تبیین معارف اهل‌بیت(ع) و تربیت شاگردان برجسته سپری کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، دانش گسترده آن مرحوم در عرصه‌های فقه، حدیث و رجال را در کنار تقوا، تواضع و دقت علمی، از ویژگی‌های برجسته ایشان برشمرد و این خصائص را موجب ماندگاری نام و جایگاه علمی آن مرجع فقید دانست.

پورذهبی در ادامه، ارتحال آیت‌الله شبیری زنجانی را به محضر حضرت ولی‌عصر(عج)، مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، شاگردان و ارادتمندان ایشان و بیت مکرم آن مرحوم تسلیت گفت.

وی همچنین از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت و رضوان الهی و علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت کرد.