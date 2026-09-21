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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۵۶

نماینده ولی فقیه در کردستان درگذشت آیت‌الله شبیری زنجانی را تسلیت گفت

نماینده ولی فقیه در کردستان درگذشت آیت‌الله شبیری زنجانی را تسلیت گفت

سنندج- نماینده ولی‌فقیه در کردستان در پی ارتحال آیت‌الله العظمی سیدموسی شبیری زنجانی، با صدور پیامی این ضایعه را به مراجع عظام تقلید و ارادتمندان آن مرجع فقید و بیت مکرم ایشان تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان در پی ارتحال آیت‌الله العظمی سیدموسی شبیری زنجانی، با صدور پیامی این ضایعه را به مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، شاگردان و ارادتمندان آن مرجع فقید و بیت مکرم ایشان تسلیت گفت.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبدالرضا پورذهبی در این پیام، ارتحال آیت‌الله العظمی حاج سیدموسی شبیری زنجانی را موجب تأثر و اندوه دانست و از جایگاه علمی و معنوی این مرجع عالی‌قدر تجلیل کرد.

وی در این پیام، آیت‌الله شبیری زنجانی را از چهره‌های برجسته فقاهت معاصر و از ذخایر ارزشمند حوزه علمیه قم توصیف کرد و افزود: آن عالم ربانی بخش عمده عمر پربرکت خود را در مسیر تحقیق، تدریس، تبیین معارف اهل‌بیت(ع) و تربیت شاگردان برجسته سپری کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، دانش گسترده آن مرحوم در عرصه‌های فقه، حدیث و رجال را در کنار تقوا، تواضع و دقت علمی، از ویژگی‌های برجسته ایشان برشمرد و این خصائص را موجب ماندگاری نام و جایگاه علمی آن مرجع فقید دانست.

پورذهبی در ادامه، ارتحال آیت‌الله شبیری زنجانی را به محضر حضرت ولی‌عصر(عج)، مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، شاگردان و ارادتمندان ایشان و بیت مکرم آن مرحوم تسلیت گفت.

وی همچنین از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت و رضوان الهی و علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت کرد.

کد مطلب 6953650

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