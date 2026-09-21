معاون غذا و داروی هرمزگان: تأمین دارو و شیرخشک در استان پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، علی حیرانی در نشست با اصحاب رسانه و خبرگزاریها که ظهر دوشنبه برگزار شد، ضمن تبریک ولادت امام حسن عسکری (ع) و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به تشریح ساختار و عملکرد معاونت غذا و دارو پرداخت و اظهار داشت: این معاونت دارای چهار مدیریت تخصصی شامل نظارت بر فرآوردههای دارویی، تجهیزات پزشکی، مواد خوراکی و آشامیدنی و آزمایشگاه کنترل غذا و دارو است.
وی با اشاره به اینکه حوزه غذا و دارو یک حوزه ستادی، رگولاتوری و حاکمیتی است، افزود: برخلاف معاونت درمان که همه بخشها همگرا هستند، در این معاونت هر حوزه دنیای تخصصی خاص خود را دارد و همین امر مدیریت را چالشیتر میکند.
واردات ۲۵۰۰ سند کالا در سال
حیرانی با اشاره به موقعیت استراتژیک استان هرمزگان و نقش اسکله شهید رجایی در واردات کالاهای اساسی، تصریح کرد: حوزه خوراکی، آشامیدنی و آرایشی بهداشتی یکی از پرکارترین بخشهای معاونت غذا و دارو در استان است و به طور متوسط سالانه حدود ۲۵۰۰ سند وارداتی کالا در این حوزه بررسی میشود.
وی با اشاره به انفجار اسکله شهید رجایی در اردیبهشت سال گذشته گفت: در بازه دو ماهه پس از این حادثه، همکاران ما مجبور شدند ۲۰۰۰ سند را بررسی کنند تا مشخص شود آیا مواد خوراکی و آرایشی بهداشتی تحت تأثیر آلایندههای ناشی از انفجار قرار گرفتهاند یا خیر، که این کار بسیار طاقتفرسایی بود.
افزایش داروخانهها به ۲۵۵ باب
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از افزایش تعداد داروخانههای استان خبر داد و گفت: از ۲۲۲ داروخانه در بهمن سال گذشته، اکنون تعداد داروخانههای استان به ۲۵۵ باب افزایش یافته است. حدود نیمی از این داروخانهها در بندرعباس متمرکز است.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای توسعه دسترسی دارویی در مناطق محروم، افزود: با برگزاری فراخوانهای متعدد، موفق شدیم در مناطقی نظیر لیردف، توکهور هشتبندی، کنگ، حاجیآباد و مناطق روستایی اطراف بندرعباس داروخانه راهاندازی کنیم.
حیرانی در خصوص وضعیت داروسازان در شهرستانها اظهار داشت: در حال حاضر در تمام شهرستانهای شمال، جنوب و غرب استان داروساز مستقر است و در شرق استان نیز برنامهریزی برای استقرار داروساز در جاسک، سیریک و بشاگرد در دستور کار قرار دارد.
سهمیه دارویی ۱.۹ درصدی هرمزگان
وی با بیان اینکه ۳۰۰۰ قلم دارو در فارماکوپه دارویی کشور وجود دارد، گفت: بخشی از داروها دارای محدودیت توزیع هستند و سهمیه استان هرمزگان از داروهای برنامهدار ۱.۹ درصد کل کشور است. پیگیریهای مستمر برای افزایش این سهمیه در جریان است.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از توزیع عادلانه دارو در شهرستانها بر اساس شاخصهای جمعیتی، تخت بیمارستانی و ضریب اشغال تخت خبر داد و افزود: داروهای بیماران خاص به ازای هر بیمار تخصیص مییابد.
چالش مطالبات داروخانهها از بیمهها
حیرانی مهمترین چالش حوزه دارو را تأمین و جذب دارو توسط داروخانهها عنوان کرد و گفت: طلب داروخانهها از بیمهها به حدود ۱.۸ همت برای استان هرمزگان برآورد میشود. داروخانهها مجبورند دارو را به صورت نقدی خریداری کنند، در حالی که مطالبات آنها از بیمهها ماهها معوق مانده است.
وی افزود: داروخانههای بیمارستانی مطالبات خود از بیمه سلامت را تا شهریور سال گذشته تصفیه کردهاند و بیمه تأمین اجتماعی نیز تا آذر ۱۴۰۴ پرداخت داشته است، اما داروخانههای سرپایی همچنان با مشکلات نقدینگی جدی مواجهند.
حیرانی تأکید کرد: با وجود تمام فشارهای اقتصادی، در طول دورههای مختلف بحرانی از جمله قطعی برق و اینترنت، هیچ تعطیلی داروخانه یا کنار کشیدن آنها را شاهد نبودهایم.
وضعیت پایدار شیرخشک در استان
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به مصرف ماهانه حدود ۲۰۰ هزار قوطی شیرخشک در استان، گفت: در حال حاضر بیش از نیاز ماهانه، دپوی شیرخشک در انبارهای استان وجود دارد و از نظر تأمین این محصول در وضعیت پایدار قرار داریم.
وی با اشاره به چالشهای لجستیکی تأمین شیرخشک گفت: سهمیه استان کافی است، اما تأخیر در ارسال محمولهها از استانهای دیگر گاهی باعث بروز نوسانات مقطعی میشود که با پیگیریهای مستمر مدیریت شده است.
تأکید بر پرهیز از برندگرایی کاذب
حیرانی با تأکید بر اینکه شیرخشکهای رگولار برندهای مختلف از نظر فرمولاسیون تفاوتی با یکدیگر ندارند، تصریح کرد: آپتامیل، ببلک، نان و گیگوز در گروه رگولار هیچ تفاوت ماهوی با هم ندارند. متأسفانه اصرار بر برند خاص، به صورت کاذب به کمبود دامن میزند.
وی در خصوص داروهای ژنریک نیز گفت: داروهایی نظیر پلاویکس، اوسویکس و کلوپیدوگرل همگی یک مولکول دارویی هستند و سیستمهای کنترل کیفیت سازمان غذا و دارو بسیار سختگیرانه عمل میکنند. تأکید بر برند خاص در شرایط کنونی فشار مضاعفی بر سیستم وارد میکند.
ذخایر دارویی بیماران خاص
حیرانی در خصوص تأمین داروی بیماران خاص نیز اظهار داشت: تدابیر لازم برای بیماران هموفیلی، تالاسمی، دیالیزی و مبتلایان به سرطان اندیشیده شده و موجودی استان در وضعیت قابل قبولی قرار دارد.
وی افزود: هزینه ملزومات مصرفی هر نوبت دیالیز حدود دو و نیم میلیون تومان است که با حمایتهای ریاست دانشگاه، ذخایر این اقلام همواره برای دو ماه آینده تأمین شده نگه داشته میشود
برخورد با تخلفات دارویی
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به محدودیتهای قانونی این معاونت برای برخورد مستقیم با متخلفان گفت: در صورت مشاهده تخلف، پرونده به تعزیرات حکومتی، نظام پزشکی یا دادستانی ارجاع میشود. اگرچه این فرآیند ممکن است سرعت برخورد را کاهش دهد، اما چارچوب قانونی موجود است.
وی در پایان با قدردانی از همکاری اصحاب رسانه، بر لزوم اطلاعرسانی دقیق و پرهیز از دامن زدن به نگرانیهای کاذب در جامعه تأکید کرد و خواستار ترویج فرهنگ مصرف منطقی دارو و پرهیز از برندگرایی غیرضروری شد.
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